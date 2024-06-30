深中通道｜40香港旅團友回程塞車6小時　團友：睇咗日落、夜景

深中通道今日（30日）開通，除了本地及內地旅行社推深中通道旅行團外，內地不少市民亦自發駕駛私家車到率先搶用深中通道。約40名香港旅行團團友上午在羅湖集合，到中山旅遊，下午再經深中通道返港。



惟由於在內地普遍使用的「高德地圖」尚未更新，司機在深中通道的金鐘湖路口繞路超過2小時，因為金鐘湖路入口前有一段路限高度，旅遊巴不能進入，導遊與司機擾攘一陣子最終由翠亨入口進入深中通道。繞路加上塞車，直至晚上8時半仍在深中通道中間，由天光等到晚上，旅遊巴上有團友指，等待期間看了日落、夜景，「原本預8點已經返到將軍澳，而家仲喺車度。」



導遊與司機擾攘一陣子最終在下午5時半由翠亨入口進入深中通道。（鄧宇詩攝）

深中通道今日開通，除了本地及內地旅行社推經深中通道旅行團外，內地不少市民亦自發駕駛私家車到率先搶用深中通道。約40名香港旅客上午在羅湖集合，到中山旅遊，下午再經深中通道返港。

下午3時半啟程回航 誤入限高區繞路兩小時

旅行團約於下午3時半由市中心離開，深中通道在3時開通，惟由於在內地普遍使用的「高德地圖」尚未更新，司機在深中通道的金鐘湖路口繞路超過2小時，因為金鐘湖路入口前有一段路限車輛高度，旅遊巴不能進入，導遊與司機擾攘一陣子最終在下午5時半由翠亨入口進入深中通道。

3公里路由5時半塞車 至7時半始到收費區

由翠亨入口至深中通道橋口短短3公里路，由5時半塞車至7時半才到達收費區。路途上，有私家車乘客落車休息，路邊亦有人售賣小食、啤酒。由天光等到晚上，旅遊巴上有團友指，等待期間看了日落、夜景。

旅行團由晚上7時半到達收費區，至到8時45分才行完深中通道，到深圳出口。途中有標示指，「深中大橋全線禁止觀光停留」。

深中通道途中有標示指，「深中大橋全線禁止觀光停留」。（鄧宇詩攝）

旅遊巴上有團友指，等待期間看了日落、夜景。（鄧宇詩攝）

旅遊巴上有團友指，等待期間看了日落、夜景。（鄧宇詩攝）

團友食早餐食剩方包充飢 指旅程「半驚半喜」

團友張女士太肚餓，拿出了早餐食剩的方包，「我真係好肚餓。」 她指旅程「半驚半喜」，「驚」是沒有預料到會等這麼久，「原本預8點已經返到將軍澳，而家仲喺車度。」她表示，「喜」是因為在路途上看到了日落、夜景。

她形容，今日一日之內行過虎門橋以及深中通道有新鮮感，旁邊的友人笑言「塞車嘅新鮮感」。友人表示，開通首日已如此塞車，短期內不會再通過深中通道到中山。

團友張女士太肚餓，拿出了早餐食剩的方包，「我真係好肚餓。」 （鄧宇詩攝）

團友彭先生及彭太表示，坐在車內多達6小時，「辛苦咗啲囉、攰啲。」他們表示，下次會再次通過深中通道回中山，再體驗一次。

團友彭先生及彭太表示，坐在車內多達6小時，「辛苦咗啲囉、攰啲。」（鄧宇詩攝）

崔定邦：少少意料不及個擠塞

同車的旅遊促進會總幹事崔定邦表示，未有預料到今日的情況，原預料約2小時就會到口岸，「少少意料不及個擠塞。」他指，未來會派人先人看深中通道甚麼入口適合旅遊巴進入，以減少繞路的時間。