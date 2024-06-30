深中通道｜中山乳鴿店大排長龍　糖水店生意即升三成：靠港人支持

【深中通道／北上消費／七一假期】連接深圳及中山的深中通道，於6月30日下午3時正式通車。有率先抵達中山的港人認為，中山歷史文化氛圍較深圳濃厚，加上物價相對較低，人均消費只數十元，推薦港人到中山體驗。



亦有當地的糖水店負責人稱，通車首日便迎來大批港人光顧，估計生意額較平時周末上升三成，估計當地的餐飲業將有所好轉。「以前的生意很淡，都要靠大陸的人，現在深中通道開通了，香港的人多了好多⋯⋯都靠香港這邊的人過來支持。」



而中山著名的乳鴿店亦大排長龍，有港人因深中通道擠塞，耗費5個多小時才抵達中山，但下車後急不可待品嘗乳鴿。他解釋，當地乳鴿只售人民幣20元（折合約21.5港元），相比深圳便宜一半，而味道更勝香港及深圳。



《香港01》今日直擊深中通道開通首日嚴重塞車，直至下午6時正才抵達中山城區的孫文西路步行街。不過，原來街上不乏港人的身影，他們部份為了體驗深中通道，部份純粹因假期到中山旅遊。

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港車北上放棄行深中通道：成千上萬架車等緊

其中港車北上的鄭先生，今早與家人趁七一假期經港珠澳大橋，先到珠海園明新園遊玩，再到孫中山故居參觀，其後在孫文西路步行街吃了順德雙皮奶，計劃晚上在珠海山姆購物後駕車回港，行程相當緊湊。

鄭先生與家人趁七一假期港車北上。（黃浩謙攝）

但鄭先生放棄見證深中通道的首日通車：「諗住行深中通道一個圈嘅，不過太塞車喇，今日太多人去喇。今日第一日開通嘛，我哋諗住四點鐘去，但都遲咗喇。原來已經好多好多車，成千上萬架車喺度等緊，咁無奈之下我哋嚟咗呢度步行街。」

中山物價低及歷史文化氣氛厚：鍾意呢度多啲

除了經港車北上外，鄭先生平日亦會到深圳消費。但他認為深圳的經濟發達，與香港同樣現代化，而中山歷史文化氛圍濃厚，例如博物館會介紹永安及先施百貨的歷史，加上物價相對較低，人均消費只數十元，因此推薦港人可考慮到中山體驗。

「我鍾意呢度多啲，因為我哋香港嚟呢，就睇開啲城市嘢啦，城市化得咁緊要嘅地方，再睇啲城市嘅嘢就好悶嘛，就好類同囉。」

文西路步行街不乏港人的身影，他們部份為了體驗深中通道，部份純粹因假期到中山旅遊。（黃浩謙攝）

糖水店料中山餐飲業生意會好轉

孫文西路步行街兩旁除了保留了上世紀的騎樓外，並開設多間小吃店，包括串燒、雪糕及姜糖等。糖水店負責人吳先生表示，深中通道未開通前人流較少，但由於迎來大批港人生意額較平時周末上升三成。

吳先生估計，中山的餐飲業的生意，日後普遍會有好轉。（黃浩謙攝）

吳先生估計，中山的餐飲業的生意，日後普遍會有好轉。「以前的生意很淡，都要靠大陸的人，現在深中通道開通了，香港的人多了好多⋯⋯都靠香港這邊的人過來支持。

坐跨境巴士逾5小時 下車即食20元乳鴿

乳鴿是中山名菜之一。（歐陽德浩攝）

此外，來到中山不得不提當地的名菜乳鴿。記者隨機到小紅書推介的乳鴿店，發現大排長龍。港車北上的李先生同棋趁七一假期，帶父母及兒女到中山旅遊，但他同樣擔心深中通道塞車，故沒有安排至行程內。

港人李先生連續兩日吃中山乳鴿。（歐陽德浩攝）

另一名港人彭先生與朋友，於下午3時正乘坐跨境巴士，由香港市區前往中山，惟途中駛經深中通道時嚴重塞車，地圖APP顯示需要晚上9時許才會抵達，期間更有乘客鼓譟。最終司機臨時更改路線，轉行其他跨海大橋，他們才得以在晚上8時許抵達中山，但已花上5個多小時，較平時多出2至3小時。

惟彭先生等人下車後並沒有下榻休息，反而馬不停蹄到該店品嘗乳鴿。他解釋，當地的乳鴿只售人民幣20元（折合約21.5港元），相比深圳便宜一半，味道更勝一籌，因此每次到中山均會前來大快朵頤。「其實有時候唔介意平定貴，最緊要好食啦，除非你天價啦。」