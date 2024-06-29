謝邱安儀讚新免稅額有進步　冀零售業多推1.2萬以下產品吸客

七一假期將至，當日將實施新免稅額政策，内地旅客到港購物帶回內地的貨品免稅額將由5,000元提升至1.2萬元人民幣。香港零售管理協會主席謝邱安儀今日（29日）在商台節目表示，新政策對本港零售業一定有幫助，亦認為新政策在沿用以往制度下，已經有很大進步，「如果佢螞蟻搬家咁，來來回回10次已經12萬」，相信業界能靈活變通，「會做多啲萬二蚊樓下嘅產品嚟吸引遊客。」



她亦指，今年5、6月的零售市況疲弱，黃金周的生意更是「好唔理想」，零售業界長遠要考慮如何轉型，為旅客提供更多在實體店的消費體驗，以及適應大灣區的新顧客，讓其將香港視作生活圈來港購物。



飲食界立法會議員張宇人在同一節目表示，希望政府可爭取開放更對自由行城市和一簽多行，以帶動飲食業生意。



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謝邱安儀：內地人螞蟻搬家購物 來回10次免稅額度達12萬

香港零售管理協會主席謝邱安儀今日在商台節目《政經星期六》表示，上調免稅額度至1.2萬元人民幣一定對本地零售業有幫助，指業界當然想免稅額愈多愈好。她指，參考海南的單一旅客消費免稅額是10萬元人民幣一年，但在本港卻未必可行，因海南銷售系統有實名制，而島上的免稅銷售被一個集團壟斷，讓其可用一個系統管理旅客的免稅額，但香港有不同零售商，難以合作使用一個系統。

她認為，現時的新免稅額在沿用以往的制度下，已有很大進步，「如果佢螞蟻搬家咁，來來回回10次已經12萬」；不過，如單一商品的金額已超1.2萬，她認為新政策則未必幫到這些奢侈品零售商，但香港仍有很多零售商的貨品是1.2萬元以下的，如藥妝、電子產品等，「已經幫到好多」。加上，她指香港零售業界十分靈活，「會做多啲萬二蚊樓下嘅產品嚟吸引遊客。」

飲食業張宇人建議開放更多自由行城市、一簽多行

飲食界立法會議員張宇人在同一節目指，相信中央政府是在深思熟慮下才定下1.2萬元的免稅額，「唔希望業界期望好快又再加。」反而他建議政府可考慮繼續開放更多内地自由行城市，有更多城市可一簽多行，「希望有廿幾個自由行城市」，以產生漣漪效應，讓飲食業生意呈倍數上升。

相信輸入勞工後 食肆服務和食品創意有改善

談及業界如何在七一長假期和暑假吸引市民留港消費，張宇人對此表示，「呢個冇法子」，以前香港食肆在星期六日的生意最好，現時則是星期五晚，因市民在周末便會北上。他認為現時業界不應再去思考市民應否北上的問題，而是要先做好自己，「如果我喺香港都唔想嚟食嘅，咁我哋（飲食業界）就有問題。」

他續指，現在不少内地食肆都來港開店，望能在香港這「少林寺」助品牌衝出中國走向世界，因此飲食業面臨巨大競爭；惟他對此表示不太擔心，因香港的飲食業界都鬥志强勁、適應力大，相信在未來如適當輸入勞工，食肆的招呼和出品創意等方面都會做得更好。

謝指港人在港都愛周圍去 實體零售店肯定有得做

而謝邱安儀則盼能透過在暑假的「開心購物節」，帶領零售業界在香港構建購物體驗天堂，她認為現雖很多公司都開設網店，但港人就算在香港都愛周圍去，所以實體店的生意是肯定有得做，「要佢鍾意落嚟、有體驗先吸引到人」，因此她建議零售業界要做好線上線下購物體驗的聯動，以吸引更多客人到實體店消費。

黃金周零售業表現不理想 稱長線須思考轉型發展

她又指，今年5、6月的市況十分疲弱，「黃金週嘅表現真係好唔理想」，她認為一是内地旅客的購物習慣已改變，二是受惡劣天氣影響，導致黃金周期間生意差，而6月則是傳統淡季，所以生意仍是非常疲弱。

她希望暑假的零售業市道會變好，不過她坦言，本港零售業正面對非常嚴峻的情況，生意跌但租金和人工仍然高企，因此，「短線大家要挨，都冇辦法」，「長線就要諗轉型發展，做零售商好高難度」，惟她認為前景「唔會冇，一定有嘅。」

讓大灣區居民視香港為生活圈 籲零售商露活應變適應新客人

她表示，港人北上和外遊是大趨勢、正常發展，而本地零售商可思考如何令大灣區市場的人將香港視為生活圈，做好地域擴張，從而吸引他們來港消費，因此，零售商要靈活變通，以適應這群新客人。

▼ 2023年 七一前夕 ▼

