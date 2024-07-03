47人案．求情｜彭卓棋本案後加入基本法宣傳組織　官質疑投機之舉

民主派47人初選案，45人名有罪被告分批求情。參與港島區初選的6名被告，其中袁嘉蔚等5人昨已完成求情，餘下彭卓棋今（3日）續在西九龍法院（暫代高等法院）求情。代表彭的大律師指，彭在本案後任基本法學生研究中心會長，不但致力維護國安，亦宣傳一國兩制和《基本法》。惟法官質疑，彭的立場多番改變，原本一直推動青年在大灣區創業，初選時變得激進，並使用極端的用字針對中港兩地政府，質疑他加入宣傳《基本法》的組織，是投機之舉。辯方承認彭於案發時的言論不當，又強調他一直渴望服務中國和香港。



參加九東初選的被告黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、施德來，將於本周五（5日）起求情，預計需時兩天。



第二批求情被告包括經審訊裁罪成的鄭達鴻（35歲）、楊雪盈（37歲）和彭卓棋（29歲），及認罪的袁嘉蔚（30歲）、梁晃維（26歲）和徐子見（56歲）。鄭達鴻、楊雪盈、袁嘉蔚、梁晃維和徐子見昨已完成求情。

國安法未作諮詢公眾未有時間理解

代表彭卓棋的大律師盧敏儀求情指，《國安法》於案發時是新的法例，沒有作出諮詢，公眾未有足夠時間理解法例，彭犯案亦因對法例無知。在《國安法》生效後，他亦有通知民主動力將其政綱移除。法官李運騰指，彭在其後的競選照片中，和他人做出抗議的動作，法庭的裁決亦拒接納彭於《國安法》生效後改變立場。法官陳慶偉則指，彭應在《國安法》生效後，告知民主動力不再繼續參與，又認為彭的動作挑釁。

彭卓棋參與初選時的文宣及言行激進，但他求情時稱，國安法後已通知民主動力把其政綱移除，涉本案後更致力維護國安及宣傳一國兩制。(彭卓棋fb)

官質疑彭立場多變

盧續指，彭自2022年5月起任基本法學生研究中心會長，指他在本案後致力維護國安，亦宣傳一國兩制和《基本法》。法官李運騰則指，彭作供時稱推動青年在大灣區創業，但初選時他變得激進，使用極端的用字針對中港政府，惟他在被捕後，立場又改變。盧強調，彭案發時的言行不當，又呈上多封求情信，講述彭的品格。

彭一直渴望服務香港

法官李運騰指，法庭已裁定彭有意顛覆國家，但求情信卻塑造他成另一形象。法官陳慶偉則稱，該些信指彭愛國和熱衷服務國家。盧重申彭一直渴望服務香港和國家。

各被告求情撮要

5名初選組織者的主要求情：

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

14名經審訊被裁定罪成的被告：吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明。

劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司早前表示就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。

案件編號：HCCC69-70/2022