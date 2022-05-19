沙田衝突｜兩名受傷警員入稟　向3名暴動罪成被告索償

沙田新城市廣場於2019年7月因反修例運動發生警民衝突，3名男子期間與其他示威者用雨傘等襲擊兩名警員，其中一名警員更因此多處骨折，3男其後被捕並被裁定暴動罪成被判囚。兩名受傷警員昨（18日）分兩案入稟區域法院，向3名男子索償，但未有列明索償金額。



首案原告為郭兆恒，被告為梁柏添和龔志遠；次案原告為張歷恆，被告為粱柏添和李文謙。

入稟狀指，兩名原告和其他同僚於2019年7月14日到沙田新城市廣場第一期三樓，恢復秩序。包括3名被告的示威者拳打和腳踢兩名原告，並用雨傘和硬物襲擊兩人。兩名原告因此受傷，向被告索償。

涉及兩項暴動罪的梁柏添和龔志遠，於2020年被判囚4年，涉及1項暴動罪的李文謙，被判囚3年4個月。

案件編號：DCPI1540、1541/2022

2019年7月14日沙田新城市廣場發生警民衝突。(詳看下圖)