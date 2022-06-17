沙田衝突｜新界南指揮官事件中手指骨折　入稟向港大舊生索償

2019年7月沙田新城市廣場發生警民衝突，港大畢業生杜啟華被警員制服時，咬斷一名警員的一截手指，當日的衝突事件中，亦有多名警員受傷。杜在去年被裁定襲警等罪成，被判入獄5年半。繼早前被咬斷手指的警員等人入稟向杜索償後，在事件中手指骨骨折的沙田區指揮官梁子健，昨(16日)亦入稟區域法院，要求杜就其傷患要求賠償。



原告梁子健，警隊新界南總區沙田區指揮官，被告杜啟華。

入稟狀指，事件發生於2019年7月14日晚上，杜於新城市廣場3層的店舖外襲擊梁，令梁受傷及造成損失，因而要求杜賠償，但未有列明索償金額。根據司法機構的資料，案件已排期於在今年11月29日提訊。

杜因涉及當日的衝突，去年在區域法院，被裁定公眾地方內擾亂秩序行為、襲擊執行職責的警務人員、對他人身體施加嚴重傷害和有意圖而傷人等4項罪成，被判入獄5年半。在同一事件中，被杜咬斷一截手指的警員梁啟業及另兩名警員，已於上月入稟向杜索償。

案件編號；DCPI 1968/2022

2019年7月14日沙田新城市廣場發生警民衝突。(詳看下圖)