愉園前副領隊梁倬軒　承認酒駕兼不小心駕駛　罰款5千及停牌1年

香港老牌足球隊愉園的前副領隊梁倬軒，涉在今年3月在中環酒後駕駛並「cut線」，並撞到另一部汽車，被控酒後駕駛及不小心駕駛罪，他今(4日)在東區法院認罪，裁判官蘇文隆判梁罰款5千元、停牌一年，並需自費修習和完成駕駛改進課程。



被告梁倬軒，36歲，商人，被控不小心駕駛，及呼氣中的酒精濃度超過訂明限度下駕駛汽車等兩罪，指他在2024年3月13日，在香港荷李活道南行近嘉咸街西行交界，不小心駕駛車輛，並在酒精呼氣測試中，被驗出體內酒精比例每100毫升呼氣內含37微克酒精，超過法定限度每100毫升呼氣內含22微克酒精。

梁倬軒退役後曾擔任愉園行政主任，他現報稱職業為商人。（Youtube影片截圖）

被告梁倬軒在東區法院承認酒駕等罪，被判罰款5千元及停牌1年。

超車時撞到另一車輛

案情指，梁當日駕駛汽車至嘉咸街位置時超車，不小心撞到另一車輛。警方接報到場，為他作行酒精呼氣測試後，發現呼氣內含48微克酒精。梁被帶返警署再作測試時，發現其呼氣內含37微克酒精，體內酒精含量超過每100毫升呼氣內含22微克酒精法定限度。

梁曾涉投注外圍被判罰款

梁在2014年曾因涉投注外圍被控，他當時為愉園副領隊，涉嫌在同年1月5日，愉園對晨曦的賽事中，在一個賭波網站下注逾4萬元，最終輸錢，事後被廉政公署接獲線報將他拘捕。梁同年10月在東區法院承認收受賭注者投注罪，被判罰款4千元。

案件編號：ESCC 1228/2024