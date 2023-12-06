愉園「足球俱樂部有限公司」遭清盤　「愉園足球隊」不會消失

香港老牌足球隊愉園所屬的愉園足球俱樂部有限公司，在現效力傑志的舊將查理史葛（Charlie Scott）要求法庭頒令清盤下，今日（6日）正式遭高等法院頒令清盤。

愉園近年屢屢欠薪及傳出打假波而遭執法當局採取行動，今季已沒有參加本地賽事，不過這間有逾70年歷史的老牌球會，不會因公司清盤而消失。



愉園體育會成立於1950年，1957年開始出戰香港丙組足球聯賽；愉園足球俱樂部有限公司則是2019年才註冊，由愉園足球隊前班主陳志實出任董事，成立當年正是愉園以港甲冠軍身份重返香港頂級聯賽的第一季（2019/20賽季），當年陳志實稱會投資1200萬港元，並在評論當年的夢想FC因欠薪而退出聯賽的事件時，指應盡量避免欠薪。

愉園前班主陳志實。(資料圖片／朱棨新攝)

不過在愉園重返頂級聯賽後首季季尾，已不時傳出欠薪，到各行業遭疫情重創的2020/21球季，愉園簽入了今次要求法庭頒令清盤的查理史葛，由於查理史葛出身至英超勁旅曼聯青訓，在青年軍時代曾跟拉舒福特是隊友兼好友，惟未能在曼聯簽下職業合約後遭打擊，一度效力英格蘭第8級聯賽，輾轉來到香港重拾對足球的熱情，史葛的故事獲港、英媒體報道，成為熱話，他目前正效力另一港超球隊傑志。

前曼聯青訓查理史葛曾效力愉園。（資料圖片／袁志浩攝）

該季欠薪情況更嚴重，不少球員屢屢在社交媒體明示或暗示遭拖糧；同季，愉園也捲入不少爭議，包括一度因欠交「綜合保險保障協議」費用，遭足總停賽後上訴得直，後又涉菁英盃參賽資格爭議、及將帥涉侮辱球證等。球季結束後，愉園也宣布退出港超，遭拖糧的職球員其後曾開記招稱被拖欠逾550萬港元薪金。

當時兩名前外援球員盧斯安奴及米基爾就事件上告國際足協，愉園因而遭禁止註冊新球員，但他們繼續出戰本地賽，愉園之後出戰港甲賽事一季，又在2023年5月爆出涉打假波，當時廉政公署高調採取行動及召開記招，多名球員被捕，是愉園繼2014年爆出打假波後，再一次成為本地假波案主角。

在今年爆出的假波案中，多名愉園球員被捕。（資料圖片）

風波之中，陳志實最終在2021年因拖欠薪金遭勞工處票控，當時他被指拖欠135.7萬港元薪金，而2019及2020年的欠薪到今年才繳清。陳志實與愉園足球俱樂部有限公司承認30項傳票，並在早承認15宗控罪，周二（5日）被判240小時社會服務令，公司則判罰14.7萬元；而在查理史葛早前要求法庭頒令清盤之下，愉園足球俱樂部有限公司也在周三遭頒令即時清盤。

貝鈞奇早在2020年愉園爆出欠薪前已辭任「愉園足球俱樂部有限公司」董事，不需為有關事件負法律責任。（資料圖片／袁志浩攝）

不過，多年來出戰本地聯賽的，是「愉園體育會足球部」，而「愉園足球俱樂部有限公司」則是2019年陳志實注資時才開設的公司，用以處理法律、財務、行政事宜，而且愉園體育會會長貝鈞奇在2020年年底已辭任「愉園足球俱樂部有限公司」董事，即使公司遭清盤，愉園體育會本身根本不受影響。

業界人士指出，若愉園未來希望再度參加足總賽事，另行成立一間新公司根本沒有難度，畢竟遭清盤的是公司而不是愉園體育會本身，「愉園足球隊」本身不會因而消失，「跟酒樓結束營業後、換個名字再開業是一樣的」。