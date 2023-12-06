愉園欠薪事件告一段落　貝鈞奇稱暫無意參賽：任何光輝都會過去

愉園足球隊的欠薪事件拖延4年，結果在4年前成立、負責支薪的「愉園足球俱樂部有限公司」，在現效力傑志的舊將查理史葛（Charlie Scott）要求法庭頒令清盤下，今日（6日）正式遭高等法院頒令清盤。

在2020年底欠薪事件發酵前，香港足總會長兼愉園體育會主席貝鈞奇已退任該公司董事，他指清盤是「意料中事」；談到愉園，他稱「任何光輝都會過去」，同時也講到愉園足球隊的未來。



貝鈞奇接受《01體育》訪問時回應「愉園足球俱樂部有限公司」遭清盤，他直言是「意料中事」，「欠薪後（公司）已沒有資產，就算查理史葛不（要求）清盤，公司自己也要清盤。」他以自己的生意為例，指清盤對有限公司來說時有發生，「以我個人的酒樓為例，資不抵債的時候，就要清盤。」他指前班主陳志實最後已繳清欠薪，「在他的個人誠信而言是好事。」

貝鈞奇早在2020年愉園爆出欠薪前已辭任「愉園足球俱樂部有限公司」董事，不需為有關事件負法律責任。（資料圖片／袁志浩攝）

「愉園足球俱樂部有限公司」遭清盤，貝鈞奇強調完全不影響愉園體育會運作，「只是很多人會以為愉園體育會被清盤，也有人會覺得愉園有很多輝煌的歷史，為何會變成今天這樣？其實任何光輝都會過去，我們要面向未來，所有球隊也會有起起跌跌。」

愉園在上季爆出假波事件後，今季已沒有參加任何足總賽事，在短期內又有無機會重返本地聯賽？貝鈞奇指，愉園在欠薪風波時，兩名前外援球員盧斯安奴及米基爾就事件上告國際足協，愉園因而遭禁止註冊新球員，現時陳志實已清還欠薪，愉園目前也仍是足總會員，但暫不考慮參賽。

九十年代尾至千禧前初是愉園盛世。（資料圖片）

「我們可以恢復（參賽資格），但暫時不會考慮（參賽），我們還有其他部門，而且足球部一直都是外判，畢竟需要可靠投資者……（假波事件及欠薪）像執法機關所說，我們管理層都是受害者。」

他指投資者往往令他「跌眼鏡」，「當背後有利益，就會做出意想不到的事，借用愉園的名氣，會容易吸引賭徒，過往甲乙丙組也有球員做這些事（打假波），我們希望賽事乾淨。」談到愉園的假波案進展，貝鈞奇指因已進入法律程序而不可透露進度，貝鈞奇稱：「我本人一直痛恨打假波，足總也希望杜絕假波，可惜現實情況是杜絕不了。」