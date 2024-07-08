調查三百企業揭人才計劃助緩解招聘壓力　整體仍有七成僱主感困難

政府與2022年年底推出各項人才入境計劃「搶人才」，香港人力資源管理學會今年第二季進行調查約300個企業，顯示認為聘用人才「極度困難」的僱主約有13%，是自2022年以來首次低於兩成，會長孔于人認為招聘壓力得到緩解與人才計劃等因素有關。不過調查中，整體仍有七成僱主認為聘人困難。他期望政府增加優惠政策留住本地人才，又認為提高薪金並非「獨門秘笈」,建議企業注重為從業員提供足夠培訓及晉升發展機會。



香港人力資源管理學會會長孔于人表示，學會在4至6月進行一項本港企業聘請人才困難度調查，有14%受訪者表示極度困難。（洪芷菁攝）

調查涉300個企業 聘人才「極度困難」兩年來首低於兩成

香港人力資源管理學會會長孔于人表示，學會在4至6月進行一項本港企業聘請人才困難度調查，受訪者來自約300間企業的雇主，涉及銀行、金融、會計、專業服務、建築、貿易、電信、非政府組織、物流、物業管理、地產開發商行業。

結果顯示，有14%受訪者表示極度困難，比較2022年8月至2024年4月期間4次調查數字，維持在26%至32%，首次低於兩成。孔于人相信，數字降低與政府推出的各項人才計劃及有僱主著手改善人力政策、企業品牌有關。

不過，整體而言，認為招聘困難的仍佔74%，相比2022年8月調查的85%，下跌了約1成。孔于人認為數字在兩年間的變化較緩慢，除因人才流失，疫情后「打工仔」享有更多工作機會，會選擇轉行體驗不同的職場，故拖長了招聘周期，增加招聘難度。

整體而言，今年4至6月調查顯示，認為招聘困難的僱主仍共佔74%，相比2022年8月調查的85%，下跌了約1成。（洪芷菁攝）

建議政府增優惠政策留本地人才

孔于人指，現時本港勞工密集的行業，例如餐飲、酒店、零售較缺人手，可通過輸入勞工計劃舒緩問題；而非勞工密集行業例如專業服務、資訊科技、文創、創意科技等則較缺人手。對於如何留住本地人才，他建議政府可增加投放資源予中小型企業,提供更多優惠政策,令本地市民獲得幸福感，有人才流動機會。

他舉例，在家或隨時隨地工作，政府可投放更多資助，令商界願意投入成本於支持工作流程自動化、數字化、科技化，以便利從業員。他亦建議,政府提供優惠政策協助因家庭崗位離開職場的女性重返職場,以及解決青老年的保險費用昂貴問題。他又認為提高薪金並非「獨門秘笈」,建議企業亦要注重為從業員提供足夠培訓及晉升發展機會。

「香港．全球人才高峰會」5月7至8日在會中心舉行，抵港人才可透過展覽獲取在港求職、就業或創業的相關資訊，兩日論壇合共4,900人次參與，而博覽展則由逾8,600人次入場。（黃浩謙攝）

人才計劃可互惠互利 歡迎外來人才來港生育

政府與2022年年底推出各項人才入境計劃，截至今年5月底，申請人數達30萬，獲批人數近19萬，已有超過12萬人到港。其中高才通計劃申請人數有8.5萬，獲批人數則有6.8萬。勞福局去年11月調查藉「高才通」抵港超過6個月約5,000位申請人及其家屬，問卷回覆率接近四成。

調查結果顯示，有43%「高才通」人才已定居香港，餘下的人才近9成計劃在1年內移居香港。有54%的受訪者已經就業，主要投身金融服務、創新及資訊科技和商業及貿易等行業，並主要從事管理及專業工作。他們每月就業收入中位數約為5萬港元，約四分之一人每月就業收入達10萬港元或以上，約1成人達20萬港元或以上。

高才通計劃申請人無須已在香港特區覓得工作，故出現有申請人利用計劃來港產子的情況。孔于人認為計劃能以最快速度讓有興趣的人才第一時間、輕鬆無憂地來港工作，又認為能達到「互惠互利」。他解釋，來港人才已為本港貢獻了1.2%本地生產總值，亦歡迎外來人才在港生育，改善本港生育率低的情況。

孔于人預測，經高才通計劃來港、會選擇續簽留港工作的人才涵蓋幾個行業，包括金融、教育、創科等。（洪芷菁攝）

料金融、教育、創科人才續簽留港工作機會大

孔于人預測，經高才通計劃來港、會選擇續簽留港工作的人才涵蓋幾個行業。例如保險、金融服務、資訊科技等屬於熱門行業；教育方面，他認為本港教育事業成熟,相信從事教師、大學研究員會考慮留港等；此外，還有以創新科技為主的創業人士，由於本港稅制很低，具備國內龐大市場及面向海外，亦有很大機會繼續留港發展。

對於來港人才以國內為主，而海外則甚少，孔于人認為「人取易不取難」，因離鄉別井對於有家室的人才較為困難，其取態傾向審慎。（洪芷菁攝）

國際人才或因文化差異卻步 人才辦下半年到內地海外招人才

對於來港人才以國內為主，而海外則甚少，他認為「人取易不取難」，因離鄉別井對於有家室的人才較為困難，其取態傾向審慎，加上需付出的機會成本較大及需適應文化差異，或令海外人才卻步。他提及，香港人才服務辦公室（人才辦）未來會到海外國家進行人才招攬活動，相信會改善有關情況。

人才辦計劃今年下半年到內地及海外市場招攬人才，包括擁有合資格大學的內地主要城市，如北京、上海、武漢，以及東南亞及歐洲國家，如馬來西亞、印尼、德國及北美。人才辦現時正籌備有關計劃，預計最快於今年9月出發行動，聯繫大學、專業協會及相關機構進行推廣，頭姑婆參加招聘會、展覽會和會議，以及在重點目標市場舉辦活動和論壇等方式吸引人才。

由澳洲來港工作約一年的Clint Wilson，現於香港新世界發展擔任助理總經理 - 可持續發展。（受訪者提供）

澳洲來港人才稱香港多元共融 可擴闊人際網絡、視野

經一般就業政策、由澳洲來港工作約一年的Clint Wilson，現於香港新世界發展擔任助理總經理 - 可持續發展。他認為，香港是一個多元共融的城市，亦是亞洲其一最大的金融中心，給予他不少工作機會和發展空間、擴闊人際網絡和視野，是其他地方難以媲美的。

來港之前，他曾從事基金和資產管理及全球房地產開發商擔任永續發展職位。他認為香港政府可以向海外人才展示更多在港工作的優勢，又對香港舉辦的國際會議和活動的數量感到驚訝，「是一個可以結識所在領域的國際領導者，並接觸全球專案的地方。」