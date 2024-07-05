深中通道｜跨境巴現爆買潮　永東︰中山客升30%將每日增至40班車

【深中通道／北上消費】連接深圳及中山的深中通道，已於上周六（6月30日）下午3時正式通車，隨即大排長龍等上橋，後來更出現嚴重擠塞。《香港01》周四（4日）在永東直巴的網頁，搜尋周六（6日）、通車一星期，前往中山的班次，發現不論揀選九龍西、九龍東或是新界上車，早上起碼已有3個班次售罄，估計不少港人計劃本周末到中山旅遊，因此出現中山跨境巴士的爆買潮。



永東直巴透露，最近數日中山班次的購票量，相比過去的平日升30%，每早多個班次售罄，甚至需要臨時安排加班車，同時每日平均有70至80人，查詢中山班次的資訊，因此由下周中起，將每日增加班次至40個，頭班車亦提前至早上7時正出發。



連接深圳與中山的「深中通道」6月30日下午通車。（黃浩謙攝)

連接深圳與中山的「深中通道」6月30日下午通車。（黃浩謙攝)

連接深圳與中山的「深中通道」6月30日下午通車。（黃浩謙攝)

永東直巴︰每早多個班次售罄 需安排加班車

深中通道周日（6月30日）通車後，來往香港與中山的車程縮短逾一小時，大批港人隨即北上中山吃喝玩樂。《香港01》周四晚上約9時正，在永東直巴的網頁，搜尋本周六（6日）前往中山的車票，發現由九龍東、九龍西及新界出發的路線，早上近8時正、9時正及10時正的班次，均一律售罄，至於早上其他時間的班次，則顯為緊張或有票。

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永東直巴營運副總監謝蔚俊透露，自深中通道開通後，最近數日中山班次的購票量，相比過去的平日升30%，早上多個班次售罄，甚至需要臨時安排加班車。同時每日平均有70至80人，透過微信或電話後客服，查詢中山班次的資訊。「中山線呢幾日反應都幾好，好多客都諗住睇睇，通常都即日來回。」

中山線最快下周中期增至40班車 頭班車提前至早上7時

接下來將踏入暑假旅遊旺季，謝蔚俊估計港人北上中山熱潮將會持續，因此計劃最快下周中期調整班次，由目前每日往返班次26個，再增至40個。同時服務時間亦提前約1個小時，即香港出發的班次為早上7時正至晚上9時正，即接近每班車相隔30分鐘。「無時無刻都有車返。」

為了方便更多港人赴中山旅遊，謝蔚俊並計劃增加下車點，由目前3個增至5個，務求覆蓋中山所有區域。至於車費同樣有調整，現時單程車票已由110元至120元，減至100元；來回車票則由190元減至160元，即減幅最多為15.8%。

6月30日，直通巴公司永東開團前往中山，三架專車共90名市民將可搶先體驗深中通道。（廖雁雄攝）

永東直巴指，經深中通道前往中山，車程只需1.5小時。（網頁圖片）

內地客免稅額增至人民幣1.2萬 永東研與商場推優惠

內地旅客由本周一（1日）起，經香港陸路口岸入境內地，可攜帶行李的免稅額度，提升至人民幣1.2萬元（折合約12,890港元）。謝蔚俊透露，正考慮吸引中山居民來港購物，預計本月底與香港商場開展合作，向內地旅客推出餐飲優惠，並在周六額外安排一至兩班車，直達新界商場。

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惟深中通道周日一度嚴重擠塞，乘客花4至5個小時才抵達中山。謝蔚俊表示，最近兩日通道已恢復順暢，繁忙時間最多塞15分鐘，呼籲乘客毋須擔心。「𠵱家日常喺深圳灣去中山市區，大概一個鐘就到。」