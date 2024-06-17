消委會｜在港候磨牙無期被遊說至深圳診所　效果差促退款一度遭拒

消費者委員會今日（17日）發布最新一期《選擇》月刊，指接獲不少牙科服務投訴個案，當中有個案光顧一間本地牙科中心進行箍牙療程，但被通知診所沒有空檔為他磨牙，被遊說至深圳的合作診所，但效果未及預期，要求退款亦遭拒絕，最終要消委會介入才同意退款。



消費者委員會今日（17日）發布最新一期《選擇》月刊。（何倩瑜攝）

《選擇》月刊中提及，消委會今年1至5月收獲51宗牙科服務投訴，較去年同期60宗少9宗。涉及牙科服務的投訴個案，包括參加連鎖牙科中心的箍牙療程，惟只能安排到深圳接受牙科服務；亦有個案在種牙兩年後仍感牙痛，覆診逾30次仍無法根治，以及脫牙後配製的假牙不穩固等，個案涉及不同範疇。

在港輪候磨牙無期被遊說改至深圳 效果不似預期

其中一個投訴個案，王先生在3月到A商戶自設的牙科中心進行一個牙齒掃描程序，及後A商戶以電郵方式向其提供包括18套牙套的箍牙方案，收費約2萬3千元。王先生接受方案後選擇在港與商戶合作的香港牙醫診所進行磨牙程序，惟在4月收到通知指香港現時沒有診所可為他磨牙，輪候無期，王先生曾要求退款，終在商戶持續遊說下同意改至商戶在深圳的合作診所進行磨牙程序。

不過，王先生使用第8套牙套時發現牙套不能緊貼牙齒，對療程失去信心要求退款，惟遭拒絕。商戶為王先生再進行牙齒掃描後提供新的箍牙方案，但他對新方案的預期效果與原定方案相差甚遠，故堅持要求退回餘下牙套及固定器的費用，惟職員指一旦開始療程就不可退款，王先生遂向消委會求助。

消委會介入後，A商戶表示會直接聯絡王先生跟進個案，約一個月後王先生表示雙方對退款已有共識，但商戶仍未確定退款時間。經消委會再調停後，王先生確定已與商戶簽署和解協議書，商戶會退回款項約8,000元及終止療程。

▼5月16日 市民荃灣牙科診所排隊拿街症籌▼



+ 12

經32次治療仍未根治牙齒問題 疑種牙牙樁被打歪

另一個案則是馮女士經朋友介紹到B牙醫診所分別進行種牙及杜牙根療程，合共$38,000，惟2年後持續牙痛及有發炎情況，再到B牙醫診所治療，跟進多達32次仍未能根治牙齒問題。她及後到另一間牙醫診所求醫，被指B牙醫診所的醫生因把牙樁打歪，致牙樁未能正確地固定於牙骨，牙樁形狀明顯從牙肉邊緣看到，令造成疼痛及發炎。

馮女士質疑牙醫專業水平，認為B牙醫診所跟進種牙及杜牙根問題多達32次也未能根治，事件亦嚴重影響工作及日常生活，於是向B牙醫診所投訴，但一直無得到合理的處理方案，就此向牙醫管理委員會投訴，並同時就退款問題尋求消委會協助

經消委會介入後，B牙醫診所指扣除成本最多只可退回約1萬元，馮女士不接受，並解釋因她須額外付費處理牙齒問題，堅持B牙醫診所要退回全數3萬8千元，消委會多番調停後，商戶終願意退回1萬5千元，馮女士接受安排。

90歲長者假牙尺寸錯誤

90多歲的洪先生在C牙科中心造假牙，中心為其做牙模及臨時上、下顎假牙，合共7,000元，並要求洪先生預付7,000元作為正式假牙的費用。而洪先生試牙模時發現上顎假牙過大，嘴唇不能合上，當時已向醫生反映。及至收到臨時假牙時，上顎假牙依然過大，雖然醫生已打磨及調整，惟假牙仍不能戴穩，須用膠水固定位置，令其在使用假牙約一個星期後上顎出現紅痛情況，經C牙科中心再作調整後，問題依然存在。

由於洪先生需由輪椅代步，每次來回C牙科中心頗為吃力，加上對有關牙醫失去信心，故尋求消委會協助，要求退回上顎臨時和正式假牙費用。

C牙科中心向消委會解釋指，洪先生於造假牙前一個月脫了10隻牙齒，牙床一般需要經過3至6個月的收縮期才穩定，在未穩定期間戴上臨時假牙後感到鬆大是正常的，建議洪先生待牙床堅實後再到牙科中心配製正式假牙。惟洪先生表示，已對該牙醫失去信心，並堅持退款。C牙科中心最初只願意退回3,500元，但洪先生堅持要退回7,000元。經消委會再三調停後，商戶最終同意退回已繳付的全數7,000元。

消委會：北上睇牙宜了解內地醫療監管機制

就「北上睇牙」成港人北上消費項目，消委會指因為兩地的牙科服務收費及監管制度不同，消費者如計劃到內地接受醫療服務，應事前了解內地醫療的監管機制，並要留意內地沒有獨立法定機構監管牙醫或牙科診所，牙科診所與中西診所一律劃為醫療機構，受國家衞生局管理監督，如出現醫療事故糾紛，申訴人可向衞生行政部門書面投訴，並需要自行提供醫學報告。

消委會提醒業界，應確保服務專業可靠，並向病人仔細講解療程細節及可能出現的狀況，在處理非急症及一系列相關的療程時，應考慮其人力資源，不宜過量招收客戶，以免耽誤消費者接受治療的時機。

消委會又建議，如選擇在港接受牙醫服務，可參考自身及身邊親友的經驗，在選購牙科專業服務時宜考慮眾多因素，包括服務提供者商譽、療程方案、價格及服務地點等。同時，消費者須留意應診費、照X光片的費用及藥費等，或屬分開收費的項目，消費者宜於接受療程前主動與牙醫確認治療費所包括的項目，查詢有沒有額外收費，做好預算。消費者應保留所有交易收據及療程紀錄，以作憑據。