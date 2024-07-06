深中通道｜步行街比通車日更熱鬧　糖水店：忙到老闆不敢在這幹活

【深中通道／北上消費】連接深圳及中山的深中通道，於周日（6月30日）下午3時正式通車，當晚有糖水店負責人透露生意即升30%。記者相隔一周後，於今晚（6日）重返該店，店員笑說雙皮奶等甜品經常售罄，甚至老闆也逃之夭夭。「老闆去其他檔口了，他都不敢在這裡，忙到他都不敢在這裡幹活了。」孫文西路步行街相比周日熱鬧，有葫蘆攤檔檔主觀察到人流上升30%，更有每天不斷上升趨勢。



孫文西路步行街，發現相隔一周已「今非昔比」，街上遊人絡繹不絕，當中不少為香港家庭客。（歐陽德浩攝）

步行街隔一周已「不能同日而語」 不少為香港家庭客

深中通道通車第二個周末，記者今早坐上11時出發的跨境巴，歷經近5小時的塞車，終由油麻地抵達中山市區。其後並在晚上約7時，再到通車首日曾到訪的孫文西路步行街，發現相隔一周已「不能同日而語」，街上遊人絡繹不絕，當中不少為香港家庭客。

孫文西路步行街，發現相隔一周已「今非昔比」，街上遊人絡繹不絕，當中不少為香港家庭客。（歐陽德浩攝）

生意再升50%：雙皮奶做來做去不夠賣

記者再重返周日曾訪問的糖水店，店內座無虛席，卻不見負責人吳先生忙碌工作的身影。店員易先生則代為接受採訪，他笑說：「老闆去其他檔口了，他都不敢在這裡，忙到他都不敢在這裡幹活了。」

孫文西路步行街，發現相隔一周已「今非昔比」，街上遊人絡繹不絕，當中不少為香港家庭客。（歐陽德浩攝）

易先生又指，最近數日的白天不再冷清，大部份顧客來自外地，當中以港人為主，而相比深中通道通車前，現時生意更飆升50%以上，例如雙皮奶及姜撞奶便經常售罄，「每天基本不夠快，做來做去都不夠賣。」

葫蘆檔檔主稱人流升30%：附近馬路開始塞車

除了糖水店生意興隆外，步行街兩旁的攤位亦同樣受惠。葫蘆檔檔主尚小姐觀察到，步行街的人流增加30%，更有每天不斷上升的趨勢，附近的馬路亦開始塞車，因此她表示感謝各地旅客的支持。

尚小姐並笑說，最近獲得香港的粉絲，有老婦專程光顧為找尋童年的感覺。「我有時候會開玩笑說喜歡來這裡嗎？他們說這裡很好玩的，說步行街有很多歷史的產品在。我這個糖葫蘆也是歷史文化，他們還打包去香港吃。」