深中通道｜跨境巴臨時改經虎門　全車乘客鼓譟求下車：塞車咪照去

【深中通道／北上消費】連接深圳及中山的深中通道，開通首日下午（6月30日）即遇嚴重塞車，當時有中山即日團回港全程花逾5小時。踏入開通後第二個周末，《香港01》今日（6日）再度乘坐跨境巴士經深中通道前往中山，直擊車上一段小插曲。



在深圳灣口岸過關後，司機剛駛離巴士站時，突然向乘客公布，由於深中通道嚴重塞車，將改經虎門大橋前往中山，立即引起全車乘客不滿，甚至有乘客爆粗，並要求下車及退款。其後陸續有乘客作出勸籲，稱九成人不介意塞車，希望駛經深中通道，最終司機才願意讓步。



深中通道｜置業港人棄水路回港 港商即日往返中山：以前一定唔得

剛駛離深圳灣口岸突然公布改經虎門大橋

深中通道通車剛滿一周，近日塞車情況似乎有所改善。今早約11時，記者乘坐從油麻地開出的跨境巴士前往中山，同車有四十多名北上港人。香港路段沿途相當順暢，只花約一小時便到達深圳灣口岸。惟過關上車後，卻意外發生一段小插曲。

中午12時半，接近滿載的跨境巴士準時駛離巴士站時，司機突然開咪向乘客公布，由於深中通道嚴重擠塞，車龍長達10公里，因此將改經「舊路」即虎門大橋前往中山。

車內群情洶湧 有乘客要求下車及退款

惟司機的貼心，似乎並未得到乘客的體諒，車內頓時群情洶湧，原來多名乘客今日專程為一睹深中通道而北上，立即提出反對，並要求下車及退錢。

遭到「集體圍攻」後，司機對乘客的反應感到不解，情緒亦有點激動，反駁道：「塞車呀！靚仔！係咪要塞呀？」其後有男乘客立即粗口橫飛回應，斥責司機沒有提早通知：「你早講嘛，你開車先講？我最多唔去啫。」

溫和派乘客勸籲：我諗九成都係想行深中通道

經過一輪舌劍唇槍之爭後，司機無奈駛回巴士站，有近10名乘客立即下車，男乘客並不忘以粗言穢語泄憤：「塞車咪照去囉。」不過紛爭並未結束，其他乘客仍然希望司機收回成命，不斷解釋不介意塞車：「照塞啦、照塞啦，睇下都好呀。」

另一名男乘客自動請纓，離開座位勸籲，更稱「我諗九成都係想行深中通道啫。」擾攘數分鐘後，最終司機不敵徇眾要求，願意駛經深中通道，至於下車的乘客亦返回車廂中，事件才終告一段落。