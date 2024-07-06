深中通道｜直擊香港往中山全程塞近5小時　改行虎門竟快11分鐘

【深中通道／北上消費】連接深圳及中山的深中通道，開通首日下午（6月30日）立即嚴重塞車。踏入開通後第二個周末，《香港01》今日（6日）再度乘坐跨境巴士直擊，發現與上周塞車的情況不遑多讓，由香港市區前往中山，全程竟需4小時45分鐘，其中內地路段便佔逾3個小時。



記者即時打開高德地圖，顯示若改走虎門大橋，雖然車程多42公里，即接近多一倍距離，仍可節省11分鐘。有乘客表示不想再浪費時間：「再係咁樣塞法嘅話，可能都係坐船算。」



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深圳廣深沿岸高速中午已開始嚴重擠塞

深中通道於周日通車當天已出現嚴重擠塞，車輛駛至樽頸位一帶便寸步難移，當時有中山即日團回港全程花逾5小時，團友只能夠在車上欣賞日落。有見港人通常於周六北上消費，記者乘坐從油麻地開往中山的跨境巴士，直擊深通大橋開通後第二個周末的路況有否改善。

記者乘坐從油麻地開往中山的跨境巴士，直擊深通大橋開通後第二個周末的路況有否改善。(歐嘉樂攝)

跨境巴於上午11時正準時出發，香港路段相當順暢，只花約一小時便到達深圳灣口岸。待乘客過關後，最初因路線問題，車上一度引發爭拗，但仍在中午12時35分開出，並駛上廣深沿岸高速，當經過灣區之光摩天輪後，跨境巴便遇到車龍，開始漫長的塞車之路。

跨境巴於香港路段相當順暢，只花約一小時便到達深圳灣口岸。(歐嘉樂攝)

高德地圖顯示經虎門大橋多42公里 但車程快11分鐘

當時記者翻看內地APP高德地圖，發現駛經深中通道前往中山盛景尚峰酒店，仍有54.6公里的路程，估計車程為2小時49分鐘，將於下午3時47分到達。

不過，最令人驚訝的是，若駛經虎門大橋前往相同目的地，即使路程相差近一倍，長達96.8公里，估計車程為2小時36分鐘，將於下午3時36分到達。即相比行走深中通道，仍快了11分鐘。

跨境巴未駛進深中大橋已遇交通意外。（香港01攝）

未駛進深中大橋已遇交通意外

其後跨境巴駛至接近深中通道的入口時，公路旁邊停泊一輛警車，路上並有交通警維持秩序，才得知原來有車輛發生輕微碰撞，以致塞車情況進一步惡化。同時，或因擠塞時間已長逾一小時，目測大部份乘客已昏昏欲睡。

在深中通道塞車期間，跨境巴上大部份乘客已昏昏欲睡。(歐嘉樂攝)

直至下午兩時半，終於抵達深中隧道，車速亦漸漸有所提升，似乎即將脫離無盡的擠塞，勝利在望。而部份乘客亦陸續睡醒，開始握起手機拍攝窗外的風景。

跨境巴士駛至深中大橋後，一路暢通無阻，沿途風光明媚。(歐嘉樂攝)

最終全程花4小時45分鐘 內地路段佔逾3小時

駛至深中大橋後，一路暢通無阻，僅接近市區的公路出口出現短暫擠塞，最終跨境巴在下午約3時45分，抵達中山盛景尚峰酒店。換言之，由香港市區前往中山，全程花4小時45分鐘。而擠塞時間則與高德地圖的預測幾乎一致，由深圳灣口岸至中山市區，竟花上3小時10分鐘。

此外，雖然乘客滿足一睹深中通道的願望，但亦受塞車之苦，立即奔往洗手間解手，更有長者亦耗盡體力，下車時高呼回程要轉坐渡輪。

乘客不想再浪費時間：可能都係坐船算

乘客胡先生今日北上只為參加羽毛球比賽，雖然過往每次選擇坐船前往中山，但今趟旅程為了遷就朋友，改為乘坐跨境巴士。他表示，由於已從新聞中知悉深中通道的擠塞，因此已做好心理準備，估計下午4時才可下車。

被問到對深中通道的感受，胡先生笑說沒有特別的感覺，認為與港珠澳大橋相近，並建議當局改善車流管制措施。「講真，我冇乜特別感受。我覺得OK囉，一條好大嘅大橋囉。」

胡先生明日便會回港，雖然乘坐跨境巴能避免暈船浪，但經過今日的體驗後，他也不想再浪費時間。「都係咁樣塞法嘅話，可能都係坐船算。我就係嚟一兩日周末，無謂花咁多時間搭車。」