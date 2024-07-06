深中通道｜置業港人棄水路回港　港商即日往返中山：以前一定唔得

【深中通道／北上消費】連接深圳及中山的深中通道通車剛滿一周，吸引大批熱愛北上的港人由深圳改到中山吃喝玩樂，永東直巴日前便透露車票銷量急升30%。同時深中通道亦便利在內地置業及經商的港人，有周末居住中山的港人，考慮到經深中通道往來時間較短及車費較便宜，從此棄水路回港。



有商人亦讚揚深中通道將即日往返香港至中山，由不可能變成可能，「有需要嘅話上八點幾車，十一點就到中山，然後五點返，七八點就返到香港，以前嘅話一定唔得。」



永東直巴油麻地上車點今早非常繁忙，聚集大批前往大灣區各地的乘客。（歐嘉樂攝）

深中通道上周六（6月30日）下午正式通車，若路面情況順暢，由香港市區前往中山只需1.5小時。記者本周四（4日）到永東直巴官網搜尋中山路線，發現周末早上多個班次已售罄，負責人亦透露車票銷量較通車前升30%。

陸路較水路便宜一半 跨境巴士直達中山居所

永東直巴油麻地上車點今早非常繁忙，聚集大批前往大灣區各地的乘客。其中李太在中山棕櫚彩虹置業多年，一直搭船往返兩地，不過深中通道開通後，她亦在周日晚上首次乘坐跨境巴士回港，但受塞車影響，當時全程花約4小時。

周末居住中山的李太，考慮到時間及收費，從此棄水路回港。（歐陽德浩攝）

李太表示，雖然渡輪相比跨境巴士更快捷，惟中山客運碼頭最近搬遷至馬鞍島後，由碼頭回家的路程大增三分之二，網約車索價人民幣100元（折合約108港元）。然而跨境巴士可直達棕櫚彩虹，來回車費只需160元，較渡輪便宜接近一半，故日後會繼續經陸路回港。

上周「塞到驚咗」：星期一朝早先返嚟

不過，李太對深中通道上周塞爆情況仍然歷歷在目，大呼「塞到驚咗」，考慮避開周日的繁忙時間回港，她說：「返黎嗰吓都係驚，我星期一返晏晝嘛，所以星期一朝早先返嚟。」

商人不擔心塞車 車程縮短可即日來回

除了中山置業港人外，深中通道亦便利商人往返兩地，今日北上做生意的黃先生並不擔心塞車問題，認為深中通道8條行車線的設計，足以應付龐大的車流量。他並估計熱潮過後，深中通道便會恢復暢通，從此擺脫過去虎門大橋擠塞之苦。

商人黃先生讚揚深中通道將即日往返變成可能。（歐嘉樂攝）

黃先生續說，過去北上中山難以即日往返，但深中通道開通後則成為可能，並能減少舟車勞頓帶來的辛苦，他稱：「有需要嘅話上八點幾車，十一點鐘就到中山，然後五點返，七八點就返到香港，以前嘅話一定唔得。」