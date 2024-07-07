正生停辦｜應屆畢業生回校看顧兩犬　感激學校提供重生機會

創校26年的基督教正生書院今日（7日）結束。位於大嶼山芝麻灣半島的校舍，除了一位女工留守外，不見有其他師生或員工。不過有兩名舊生今日就重遊舊地，他們對正生感到不捨，認為正生為自己提供人生重來的機會，對校方決定停辦，認為對未畢業學生不負責任。



今午回校的正生書院舊生劉同學說，聽到要停辦，故回來重遊，「順便睇吓啲狗狀況係點。」（廖雁雄攝）

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應屆畢業生：未畢業同學好似被人拋棄咗、遺棄咗

今午回校的正生校友劉同學是今年的畢業生，「聽到呢度即將要關閉，咁都懷念，想返嚟睇吓呢度，順便睇吓啲狗狀況係點。」

他對於校方的決定不以為然，「我覺得（校方）係有少少唔負責任，雖然我哋今年呢班中六畢咗業，但始終有一啲同學未畢業就夾硬俾人叫走咗，或者轉去第二啲宿舍，變相喺度住得唔完美，變咗佢哋好似被人拋棄咗、遺棄咗。」

曾經吸毒被法庭轉介正生：有二次機會重投社會

劉同學續說，無可否認正生過去幫助不少人，但正生因為今次事情停辦可惜。他不諱言自己曾經吸毒，後被法庭轉介，令他有二次機會重投社會生活，「係（正生）畀我最大嘅嘢。」

他又說，正生最寶貴的是回憶，因為一年365天都對住同學同甘共苦，早已沒有秘密。他說，原本一班同學已各有去向，他會在之後報讀國際廚藝學院繼續發展。

兩隻狗狗去哪兒？ 欠「身份證」無法被領養

劉同學又說，在校5年間，兩隻狗Cookies和Coffee都由他照顧。他指牠們本身是被領養，但當正生結業，就要被縛在校舍。「佢哋都唔係話可以點樣點樣，交畀呢度負責人安排。」他有考慮領養牠們，但無奈家中無法飼養寵物；然而即使身邊有同學打算領養，卻仍苦於兩犬沒有「身份證」而不能辦理。

另一位不願具名的舊生表示，他去年3月已離開正生，此刻回來感到百感交集，但仍以開心為主，因為目前仍舊可以踏足校院。

這位舊生回憶說，「呢度每一日生活都好深刻，類似一個社區咁。」他解釋指，因為師生「日見夜見」，故每一個片段都記得。而對比離開正生回到社會，他認為正生生活規律，「寧願繼續喺度學（讀書），因為出面太多引誘。」

另一位不願露面的正生書院舊生說，在正生生活每一刻都深刻，因正生已如一個社區。（廖雁雄攝）

不滿校長陳兆焯拿比賽相宣傳籌款

不過對於正生突然停辦，這位舊生也表示感到意外、「嚇嚫」，「正生入面可以運作咁樣，但就因為咁樣停止運作。」他又提到，起初對校長陳兆焯印象不錯，但後來「畀人感覺（可信性）係一半一半」，因隨着陳到英國後便減少到校，「就無乜返過嚟」，認為他未有兌現與學生的承諾。

舊生續指，學生出外作賽時，曾希望將合照張貼於社交媒體作留念，不料被用作宣傳籌款，直言對陳兆焯此舉「唔係好理解到」。他又回應仍有學生留校說，「啲老師如果想返嚟教，（都）係為咗學生，因為已經無糧出。」

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