土瓜灣哥登堡餐廳結業後原址「捲土重來」　街坊食客冀保留原裝修

「平民扒房」哥登堡餐廳結業三個月，宣布原址「捲土重來」。餐廳目前已經搭上棚架，有相關人員在室內交流並出入。霓虹燈招牌續在，未見有拆卸或修改痕跡。餐廳外的木板貼了特別告示，稱「以全新的面貌回顧」、「原班人馬再次集結」及衷心感謝業主讓他們原址重開。



有該區居民表示，哥登堡結業後有粘貼鋪位出租廣告，一段時間後就有人來搭棚架，最近先得知是哥登堡重開。不少路過市民駐足觀看，拿出電話拍攝。



土瓜灣哥登堡餐廳原址重開，目前正在裝修。（陳麗娟攝）

由哥登堡飲食集團營運 原老闆擔任集團顧問

根據今日貼出的通告，經營公司為「哥登堡飲食集團」，稱經過一段時間的重組與準備，哥登堡餐廳將以全新面貎回歸；原老闆余仁盛將擔任集團顧問，「余先生豐富的行業經驗和卓越的管理才能，為餐廳的重組提供了寶貴的建議和指導」。

通告中又表示感謝「各位業主」，「是您們的理解及體諒，讓我們能夠在這個熟悉的位置繼續為大家服務」。

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忠實食客：很開心見到舊式扒房能夠繼續營業

住九龍城的梁小姐是哥登堡的忠實食客，她結業前經常幫襯，稱「由細食到大」，讚其「又平又好味」，裝修風格深得其心。她表示期待它重新開業，之後會繼續幫襯，很開心見到舊式扒房能夠繼續營業，望能保留原裝修風格。她猜測哥登堡前段時間結業是因為舖租或內部原因「未傾掂」而結業。

餐廳目前已經搭上棚架，有相關人員在室內交流並出入。（陳麗娟攝）

街坊黃先生是哥登堡的舊食客，他表示哥登堡結業前生意不太理想，難以負擔一個月20多萬的成本故結業。