土瓜灣40年扒房哥登堡舊址　相隔不足3個月8.5萬租出

近年香港本地消費力持續下滑，不少老牌餐飲食肆也不敵寒冬選擇結業收場。在土瓜灣屹立40年的扒房哥登堡餐廳於今年3月31日結業，其後業主把舖位重新推出招標，相隔不足3個月後終於成功租出，月租約8.5萬元。



據代理消息，哥登堡餐廳舊址土瓜灣馬頭圍道440號地舖，面積約1,200平方呎，最新以每月約8.5萬元租出，成交呎租約71元。

土瓜灣40年老牌扒房哥登堡餐廳老闆余仁盛。（鄭子峰攝）

哥登堡餐廳3月底結業

該舖位前租客為有「平民扒房」之租的哥登堡餐廳，該老牌餐廳在今年3月底結業，最後營業的一個月吸引大批市民前往光顧懷念一番。

哥登堡餐廳在土瓜灣屹立超過40年，屬於一間老字號港式扒房。該餐廳結業時，其老闆余仁盛指，香港不少店舖受北上熱潮影響而倒閉，直言「無辦法，呢個趨勢嚟。」他又表示，自己亦不時到內地遊玩，內地飲食業人手較多，令其服務比香港優勝，「上面環境又好，招呼又好。」不過他指，明白香港租金、人工、食材成本高，員工面對許多壓力。

業主1991年買入價510萬

另據資料，上述舖位業主為仁律投資有限公司（RIND RULE INVESTMENTS LIMITED），早於1991年以510萬元買入舖位。以最新月租約8.5萬元及早年買入價計算，租金回報約20厘。