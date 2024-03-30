結業潮｜3.31全港至少10舖結業 見山書店、哥登堡餐廳齊告別

本港疫後經濟復常不似預期，加上港人北上消費及報復式外遊、旅客消費模式改變、人手荒、疫後加租等多重夾擊，自通關後已有多間食肆和零售等店舖結業，而各區結業潮在近期更為嚴重，亦不止限於食肆和街坊小店。



《香港01》綜合網上資料統計，單是周日（31日）在一日內，本港多區至少有10間店舖結業，包括在中環時尚繁華核心地的高檔百貨店HARVEY NICHOLS；獨立書店見山書店及有逾40年歷史的平民扒房哥登堡餐廳等，令港人大嘆無奈。



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綜合多區居民在網上發布的資訊，過去一個月相信有至少數百間店舖結束營業，以食肆和零售業的災情最嚴重，而且不僅是街坊小店，連鎖集團也捱不過疫後而縮減規模，例如金記冰室在北區的7間分店差不多同時間結業；大昌集團旗下有38年歷史的大昌食品市場28間門店亦結束營運，情況令人關注。

臨近月底，結業潮不景氣持續籠罩各區，到處可見有地舖拉下捲閘，貼出招租廣告，多個商場、連購買日常生活品和鮮肉蔬菜的街市，都出現大量「吉舖」。

根據統計，周日（31日）至少有10間店舖在同一日內結業（另見表），包括中環置地廣場的高檔百貨HARVEY NICHOLS、上環獨立書店見山書店、有逾40年歷史的土瓜灣平民扒房哥登堡餐廳、深水埗美荷樓Cafe、開業24年的深水埗日本料理店「鹿兒島」等，還有九龍灣30多年老字號的「冬菇亭」大牌檔「漢記小廚」亦於同日交還舖位，正式落幕。

記者周四（28日）曾到HARVEY NICHOLS視察，店內雖無貼出結業告示，但職員向記者表示周日（31日）為最後營業日。佔地5層、樓面達6萬平方呎的HARVEY NICHOLS置地廣場店於2005年開業，即內地自由行開放後，正值香港經濟復甦期，經歷18年後，香港再擴大內地自由行，卻即將成為歷史，稍後其業務會整合於太古廣場旗艦店。

陳先生說近年香港經濟表現差，物價上升，加上部分市民收入減少，消費力因而下降，致令本地商舖接連倒閉，苦笑道：「啲舖頭有生意點會執呀。」（吳美松攝）

接連不斷的店舖結業潮，喚起不少撐本地小店、提振香港經濟的聲音，其中正在荃灣一間零食店購物的陳先生，亦因為該店在周六（30日）結業而來懷緬一番。他指各區都有「結業潮」，以尖沙咀柏麗大道為例，有不少「吉舖」招租。

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任貨櫃車司機的陳先生，平均每兩星期都會和朋友北上去深圳等地的餐廳消費，他認為內地食物雖可能會有食安問題，但整體物價水平都比香港低，因而有吸引力。他續說近年香港經濟表現差，物價上升，加上部分市民收入減少，消費力因而下降，致令本地商舖接連倒閉，苦笑道：「啲舖頭有生意點會執呀。」

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