哥登堡最後營業日　新知故友齊集鋸扒　老闆：不捨土瓜灣老店消失

在土瓜灣屹立40年的扒房哥登堡餐廳今日（31日）結業。最後一日營業，一朝早就有不少新知故友捧場。老闆余仁盛表示，自從結業消息傳出後，有老顧客特意從海外回港光顧，感謝一班顧客的支持。



港人掀起北上潮，同時本港有不少食肆結業，余老闆表示，自己不時到內地遊玩，認為內地飲食業服務確實比較好，惟本港租金高、人工貴，人手不足難免有壓力，而且本港「人情味」有感退卻，曾見過餐廳侍應喝食客「有QR code唔識落啊？」



今晚過後，余老闆希望稍後休息一下，對土瓜灣區大感不捨，「最唔捨得見到土瓜灣啲老店一啲一啲咁隨住時代進步無晒。」



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40年老店扒房哥登堡餐廳上年年尾指，將於今年年頭結業。今日是餐廳最後營業日，店門口張貼着告示指，3月31日為最後營業日，一早了不少顧客到場。

老闆余仁盛指，香港不少店鋪受北上熱潮影響而倒閉，「無辦法，呢個趨勢嚟。」他表示，自己亦不時到內地遊玩，內地飲食業人手較多，令其服務比香港優勝，「上面環境又好，招呼又好。」不過他指，明白香港租金、人工、食材成本高，員工面對許多壓力。

嘆個別食肆態度差 「有QR code唔識落啊？」

香港老店不時以「人情味」作為特色，他指，現時店鋪少了人情味，「香港飲食業招呼態度、禮貌真係好差。」他舉例，曾在外出用膳時，見到有顧客講句「唔該幫我寫嘢」，侍應竟回應，「嗰度有QR code，唔識落啊？」另外，他又指，香港人自疫後習慣了晚餐回家食，「香港就係做唔到熱鬧嘅情況出嚟。」

計劃稍作休息 不捨土瓜灣老店結業

在最後營業日，余仁盛表示，感到開心同時不捨，開心是因為終於可以休息一陣子，但仍然對一班員工、顧客、土瓜灣區感到不捨，「最唔捨得見到土瓜灣啲老店一啲一啲咁隨住時代進步無晒。」

他指，感謝一班員工一直以來的付出，若沒有他們餐廳可能會提早結業，「如果有師傅扭計、懶或者病，我哋可能要提早閂門。」

老顧客特意從海外回港到店光顧

余仁盛憶述自結業消費傳出後，有老顧客特意從海外回港到店光顧，又有顧客一日光顧兩次，「好開心，呢排見返好多熟客，傾吓計，個個都影張相留念。」他指，計劃會休息一陣子，暫時未有計劃會再開店，不過若再開店會首選土瓜灣區。

舊客一早過海 「呢啲扒房餐廳執下又少一間」

何太與先生特意趁今日為最後營業日一早從灣仔到店，何太表示，「懷舊一下呢啲扒房餐廳，執下又少一間。」

鄭女士表示，今日在家人推薦下第一次光顧，「諗返起自己讀書嗰時都係呢啲咁嘅鋪頭。」她感嘆，香港越來越多老店結業，對此感到可惜。