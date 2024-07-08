充氣奇蹟｜發展局指活動内容全由主辦單位決定　政府不宜過度規管

中環海濱由5日起至下月11日設「SummerFest 中環夏誌」展覽，展示5個巨型「充氣奇蹟」予公眾免費參觀；但展覽一開始就惹起爭議，「充氣奇蹟」設計者、來自亞美尼亞的著名AI藝術家Joann日前批評展品非常醜陋 （very ugly）、比例不太好（not well proportionated），更不希望展覽與自己有關連，要求停止展覽。



發展局今日（8日）回覆《香港01》查詢指，中環部分海濱場地是以短期租約招標形式，在2017年由Serious Staging Limited和「SummerFest 中環夏誌」主辦單位Central Venue Management（CVM）承租。根據租約條款，承租人需舉行指定日數的活動讓公眾參與，如「SummerFest 中環夏誌」等，而活動的具體内容、場地佈置等都是由承租人自行決定，指政府不宜過度規管，亦稱現正就該短期租約按程序重新招標。



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發展局：中環海濱活動空間自2016年由CVM、Serious Staging Limited共同投得

發展局今日（8日）回覆查詢表示，發展局自2014年開始，以短期租約招標方式，將中環海濱活動空間租予私人機構Central Venue Management Limited（CVM）營運；及至2016年重新招標，新租約由CVM聯同Serious Staging Limited投得，現時每月租金是98.8萬元。

現就該短期租約重新招標 租約條款定明承租人要舉行指定日數的活動

但由於受疫情期間政府的支援措施、中環海濱的鐵路工程影響，政府延長了該短期租約的固定租期，政府現正按程序為該短期租約重新招標。

發展局續指，按照租約條款，承租人要舉行指定日數的活動予公眾參與，而「SummerFest 中環夏誌」就屬此類活動；又指承租人過去一直按要求，每月向發展局提交報告，列明已舉辦及將舉辦的活動名稱、使用面積、是否屬公眾活動等。

發展局指，現正按程序為營運中環海濱活動空間的短期租約重新招標。（資料圖片/梁鵬威攝）

政府不應過度規管活動 具體活動細節由承租人決定

發展局認為，政府不應過度規管舉辦活動的内容，好讓承租人有更多創意空間，加上場地是由承租人營運，活動細節包括具體内容、場地佈置等都會由其在符合法規後自行決定；而政府作為業主的角色，胡確保承租人營運場地時，符合租約條款及履行其責任，如開放給公眾參與的活動次數是否符合租約規定等。

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至於海濱事務委員會主要就海濱規劃、設計、管理等事向政府提供意見；發展局過去曾諮詢其有關中環海濱活動空間場地的招標安排，但其對中環海濱活動空間場地的日常營運，包括活動安排等，並無直接管理的責任。

主辦方CVM稱活動由其主辦和出資 非受政府資助

就設計者Joann的批評，主辦單位 Central Venue Management（CVM）則回應指展品受Joann的作品靈感啟發，後得其同意才將其中5個作品實體化，又稱一直有經電郵與 Joann 報告活動進度，對方亦就一切順利進行感高興。

中環夏誌策展人Grace今日（8日）接受電台節目訪問時澄清，與設計靈感原創者Joann並無金錢交易關係，只是按對方要求標示作品為「inspired by Joann」（靈感來自Joann）；希望對方可盡快來港親身觀察裝置。（資料圖片/夏家朗攝）

CVM指，「SummerFest 中環夏誌」展覽會繼續舉行，且整個活動均由私人機構 CVM 主辦及出資的非牟利活動，並非政府項目及受政府資助。