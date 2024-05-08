屠龍小隊案｜辯方指證人隱瞞想親手殺警　是想把隊員拉落水

「屠龍小隊」及另一激進派組織涉串謀殺警案，今（8日）在高院續審。「屠龍小隊」隊長黃振強繼續接受盤問，辯方質疑他曾一度違反屠龍不親手用槍和炸彈的共識，私自找同謀者吳智鴻要槍殺警，並強調「唔好俾我teammate知」，又遲遲未告知隊員炸彈位置近油站，直指黃想將隊員「拉落水」，及不顧隊員安全。黃同意他有隱瞞組員他想親手殺警的「私心」，但最後也未付諸實行，又稱他也不清楚炸彈的確實位置。



辯方在盤問黃振強時，指黃對計劃的多項細節，都未有向隊員披露。(示意圖)

未問隊員便答應會配合吳的計劃

代表次被告的大律師姚本成續盤問黃振強，質疑黃在未諮詢其他隊員同意下，於2019年11月18日自行向吳稱「屠龍」會配合其用槍和炸彈的行動。黃同意他當時未獲隊員同意，但指他們早前已提及不會親自用槍和炸彈，故當時相信隊員間的共識一致。黃又指，吳當時仍未透露實際計劃，他因而亦未能為「屠龍」行動作計劃，難以在此情況下諮詢隊員。

指吳當時只有計劃的雛形

辯方續指出，黃和吳於11月18日見面後得到一個共識，即黃同意「屠龍」會配合吳一方使用槍和炸彈。黃稱不清楚如何界定同意，因為吳自初相識都「講緊同一番話」，只能稱他當時有一個計劃雛形。辯方追問黃當時稱會配合是否屬「敷衍佢」，黃否認。

辯方指黃刻意向隊員隱瞞地圖

黃於12月5日從吳收到兩張標明炸彈、槍手位置的地圖後，回覆吳稱：「呢兩張圖唔好流出去」、「我希望張圖得你、我、痴線佬知」，辯方質疑黃刻意向隊員隱瞞。黃否認，指他當時的意思是不要散播地圖本身，而非不要散播地圖的內容。

辯方引述黃振強與其他人的訊息，指黃曾向另一同謀者索槍。(資料圖片)

辯方指隊員被黃拉落水

另提及黃於12月6日曾發訊息向吳索取手槍，並指黃在訊息稱：「我諗住趁亂，乘機啪兩件」，之後更強調：「唔好畀我teammate知」。辯方質疑此非「屠龍」的計劃，指黃知道隊員不會同意，故蓄意隱瞞。黃同意，承認他當時不想讓隊員知道他有「私心」用槍殺警，亦認為無須讓隊員知道他做這樣危險的事。辯方聽罷質疑：「咁咪變左畀你拉落水，協助你咁？」黃稱因此他在考慮過後，最後放棄計劃。

交換訊息知有手榴彈

庭上續讀出黃與吳對話，指吳透露當日會用打邊爐氣罐製造的手榴彈，黃即表示：「你咁唔洗畀支野我，走先」。辯方問，黃是否因聽到會有手榴彈，因「驚起上嚟」怕被波及，才改口不要手槍，黃不同意。辯方指黃後來稱：「佢一陣間緊張得濟跣手，我咪XX」。辯方再問黃：「你怕死，驚炸埋你？」黃同意。

計劃前兩天仍未向隊員講炸彈位置

辯方再指出，至12月6日，仍未有人向隊員解釋炸彈位置，指會否影響安全屬另一回事，但此涉及無辜第三者。黃應該給予隊員多一些資訊，以供他們考慮是否參與行動。黃同意辯方說法，但他認為軍師Kan當時提及的資訊已足夠，即「屠龍」負責將警員引至指定位置。

辯方質疑黃未向組員提要去台灣

辯方另關注到，黃有否向隊員透露過將於12月8日後「執行李去台灣」。黃指Kan曾有群組提及「走佬」，但「執行李」則未曾提及，因為當時有「家長」稱可在台灣為所有隊員提供食宿和工作。

黃指Kan叫他事後先離港

黃另憶述，當時Kan稱在完成「呢單大野」後，一定要黃先行離開香港，因為他認為：「就算單野揚起上嚟，只要我（黃）唔係到，就燒唔到其他人」，之後他會再安排其他隊員先後到台灣。辯方聽罷指黃首次提出此說法，質疑他是在剛剛小休時才捏造出來，黃否認。

辯方指黃振強未向隊員提及炸彈的位置附近有油站。（資料圖片）

辯方指黃未向隊員提及炸彈位置近油站

辯方最質疑黃未向張講清楚行動的危險，即提及炸彈所在位置附近有一個油站，稱：「爆起上嚟仲得了？」黃稱當時未有將油站和炸彈聯繫起來，亦不知炸彈實際威力，故未能告知張。辯方再問：「你知油站揼個煙仔都唔掂？」黃自言不曾光顧油站。辯方指此屬常識，黃同意，但重申他到被捕仍未知炸彈確實位置，因而亦未考慮到油站。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023