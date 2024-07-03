歐國盃｜警「臨軒行動」打擊外圍非法賭博網　涉款4.6億　拘62人

四年一度的歐洲國家盃正進行得如火如荼，8強今日（3日）出爐，隨之而來的還有非法賭博。保安局局長鄧炳強今日答覆立法會議員陳克勤指，警方今年6月已執行「臨軒行動」，打擊「外圍網」的非法賭博網站，拘捕涉嫌「串謀收受賭注」及「洗黑錢」的62人，涉及款項超4.6億元。



警方續指，在歐國盃賽事期間，以「沉迷外圍波，慘痛經歷多」為題，在全港加强抗賭波的宣傳，同時加大執法力度打擊網上平台上的非法賭博行為。



保安局局長鄧炳強今日書面答覆立法會議員陳克勤有關打擊非法賭博的提問，強調警務處十分重視預防和緩解賭博所帶來的問題，在今年6月，警方執行「臨軒行動」以打擊俗稱「外圍網」的非法賭博網站。

截至6月24日，警方已拘捕涉嫌「串謀收受賭注」及「洗黑錢」的62人，當中包括5名骨幹成員、2涉以「外圍中介」和協助「洗黑錢」的方式參與「外圍網」運作的25人、以及32名傀儡戶口持有人，牽涉款項逾4.6億元；警方表示調查和拘捕行動仍在繼續。

警方又指，就著歐國盃在6月14日至本月14日舉行的賽事，警方以「沉迷外圍波，慘痛經歷多」為題，在全港加强抗賭波的宣傳和教育工作，並加大執法力度打擊網上平台上的非法賭博行為。

保安局局長的書面回覆中亦提及，民青局與平和基金已在6月中以「踢走賭癮 做個醒目真球迷」為口號，開展公眾教育計劃，在歐國盃賽事期間讓公眾更了解沉迷賭博所衍生的問題，同時宣揚健康無賭信息。