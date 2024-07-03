東區警區辦醒獅爭霸賽　提高國家安全和防騙意識　逾百學生參加

近年本港騙案持續上升，為加強年輕人防騙意識，以及國家安全觀念，警務處東區警區今日（3日）於警官會所舉辦「港島總區慶回歸暨防騙醒獅爭霸賽」，有近百名港島區小學生參與。港島總區指揮官郭嘉銓表示，需培訓更多年輕人成為愛國愛港的新一代，把握香港特區獨有「背靠祖國、聯通世界」的優勢。



郭嘉銓：培養愛國愛港青年 攜少年警訊到深圳體驗軍訓

郭嘉銓致辭時表示，隨著香港國安法和維護國家安全條例的實施，香港已經成功走向「由治及興」，需要培訓更多年輕人成為愛國愛港的新一代，貢獻社會，把握香港特區獨有的「背靠祖國、聯通世界」的優勢。

他指，過去警方舉辦了不少與國家安全相關的活動，以「國安有您、有理、有里」的主題，來帶領年輕人參與不同的活動，如攜少年警訊到深圳體驗軍訓等，了解國家安全的意義和重要性。

採青變採「提子」 寓意提防騙子

他表示，今次活動將國家安全和防騙元素融入傳統的舞獅表演中，醒獅障礙賽設計獨特，包括行走「國安法大橋」、踢「騙徒入獄」、避開「騙案欄杆」，而醒獅採青時亦由「生菜」變「提子」，寓意提防騙子，反映主辦單位甚巨創意。

另外，學生們還參與設計以國家安全、慶回歸或防騙為題的醒獅卷軸，令小朋友藉活動慶回歸外，亦可以學好國家安全和防騙訊息，促進了中華文化的傳承。