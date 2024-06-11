消防處推計劃探訪獨居或雙老長者　教家居防火安全減火警隱患

消防處於4月開始推行「家居防火安全探訪（試行計劃）」，在觀塘順安邨推行，計劃目標探訪144戶獨居或雙老長者，目前已完成探訪36戶，即25%。消防人員在巡察樓宇的公共地方外，亦入屋探訪，為居民提供防火安全的意見及提供消防安全教育資訊，望能提高市民的防火意識，並減低社區內的火警隱患。



計劃在觀塘順安邨推行 合共動員75位消防員

消防處自2018年推行「風險為本樓宇消防安全巡察計劃」，計劃根據樓宇不同的種類、高度、用途及特別的風險等安排作定期巡察，目的是找出樓宇內公共地方的火警隱患，並讓前線人員能更預先掌握樓宇情況，為滅火及救援工作做好準備。

由於計劃成效顯著，消防處於本年4月在觀塘順安邨推行為期一年的「家居防火安全探訪（試行計劃）」，對象包括獨居或雙老長者，並計劃每月探訪12戶，全年共144戶，目前已探訪36戶。消防人員除了巡察樓宇的公共地方外，亦會入戶探訪，為居民提供防火安全的意見及提供消防安全教育資訊，望能提高市民的防火意識，並減低社區內的火警隱患。是次籌備連同參與探訪合共動員75位消防員。

上門安裝後婆婆感不捨 消防員：好似多咗一個親人

消防處消防員黃顡鋠分享曾為長者安裝獨立火驚偵測器的深刻經歷，指一次上門安裝時，該長者可直接答到他使用步驟，「話我哋喺防火講座嗰時教過佢。」令他感到開心及有意義，「我哋講座講嘅嘢，佢哋真係會擺心入面。」

黃顡鋠續說，另一次的經歷中，有長者「話我哋好似佢個孫咁關心佢」，「嗰一下我都感受到，我真係好似多咗一個親人一樣。」他們離開時婆婆依依不捨，也令他感到不捨。他表示，入戶是一種感染力、一種投入感，長者每次對他們的期待及喜悅，令他們非常窩心。

參與計劃黃婆婆：多謝你哋提醒我

參加消防處「家居防火安全探訪(試行計劃）」的黃婆婆分享指，參加計劃感到開心，「好多消防員過嚟我屋企探我呀。」她表示，消防員都會很耐心上門安裝，由客廳到廚房觀察家中會否有火警危險，她亦因而得悉原來自己家中有不少火災危險，而消防員亦向她講解如何注意。

協助黃婆婆安裝獨立火驚偵測器的消防員黃顡鋠也即場考驗婆婆，黃婆婆笑言記得當時消防員有何提醒，指因家中神枱有神燈，而神燈連接兩條電線，婆婆當時將兩條線對摺放在插蘇，消防員隨即提醒做法危險。

消防員當天亦上門示範探訪流程，探訪會由兩名消防人員及一名社福機構的社工陪同下進行。首先消防人員會與戶主傾談，例如詢問他們是否有吸煙、燒香拜神等習慣藉以了解其防火安全的生活習慣。另外，消防員亦會幫助戶主評估、查找並消除家居火警隱患，並向他們提供家居防火安全意見及消防安全教育資訊。最後，亦會向戶主派發「防火三寶」，即滅火筒、滅火氈及獨立火警偵測器。消防人員亦會當場為居民安裝偵測器，而為方便探測，偵測器大多安裝在較高位置。