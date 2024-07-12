王敏超回應01報道認有殭屍會未整頓因無人提　方力申質疑泳總管治

前香港游泳代表、藝人方力申日前炮轟中國香港游泳總會（泳總）制度不公，事件惹社會關注。《香港01》昨日（11日）報道，過去十年泳總屬會名單，最高級別的73間「正式屬會」只有2015年一次向上流動，當中兩成更疑屬無任何活動的「殭屍會」。



今早（12日）泳總會長王敏超受訪時回應指，承認現時確有「殭屍會」。被質疑過去未有整頓泳會名單，王則稱因為「暫時so far咁耐無人提出嚟」，故在無大影響下未有處理；他又強調，屬會流動性不足是由於部分泳會未達開辦年期、運動員數量等標準，總會從未設正式屬會上限。



方力申則回覆《香港01》說，殭屍會問題明顯，泳總資源不足下更應開源節流，找出問題所在；他又質疑王敏超指部分「殭屍會」一直協助推動泳壇發展，「我想問吓會長（王敏超），呢啲殭屍會從咩途徑推動發展？」



王：殭屍會SO FAR無人提出嚟 無大影響 有人提出嚟咪傾

王敏超今日接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時表示，泳會如果想「升班」至更高層級，考慮條件包括運動員數量、開辦年期等，他形容「（升班）基本條件唔係話咁難。」王敏超又提到，部分「正式屬會」以前曾經達標過，後因內部因素而減少參與競賽、甚至成為「殭屍會」，情況可以理解，他續說「暫時so far咁耐無人提出嚟，無乜大影響，（今次）有人提出嚟咪傾」王敏超進一步稱「唔係有人退先比佢上，無limit（限制）個數字（正式屬會）。」

泳總會長王敏超受訪回應指，承認現時確有「殭屍會」。而被質疑過去未有整頓泳會名單，王則稱因為「暫時so far無人提出嚟」。（資料圖片／盧翊銘攝）

王：「殭屍會」不影響「升班」流動性

就總會升班機制被指流動性低，王敏超說，不會限制泳會「升班」，惟香港人口、泳池有限，泳會數目到一定程度便會飽和，人口可能慢慢減少，(屬)會就慢慢減少。而「殭屍會」一事，王敏超承認需要檢討，又稱「呢啲問題一路有，呢啲會運動員數目不多，但佢本身一路都有幫緊手推動（游泳發展），係有嘅」，他續稱，這事件可以再處理，但強調「殭屍會」實際數量不影響「升班」流動性。

惟在主持欲再追問時，王敏超指尚有會議要開，並在最後重申香港人口有一定數量，即使泳會數量再多，亦未必有太多人申請加入，升班制度宜應「從廣義角度睇」。

方力申日前回應說，希望泳總可優化制度，設立透明的升降級機制，可仿傚如其他運動聯賽。（資料圖片）

方力申質疑泳總管治能力 反問殭屍會從何途徑推動泳壇發展

方力申今回覆《香港01》指，會方一直強調資源不足，但會長今早說法是有人提出問題才作處理，他形容「（殭屍會）咁明顯，咁大嘅問題，（泳總）資源不足就應該開源節流，找出問題所在。我質疑泳總會內人員的管治能力。」

方力申早前於Instagram發出一篇近千字長文還擊泳總，表示「我真的怒了」。（方力申IG）

方力申又指摘，現時制度問題最簡單的例子，便是要有屬會退出才能申請升班，已令流動性不足。他續說「殭屍會唔走，今日影響下面升班，究竟會長知唔知佢哋自己訂立嘅規矩？ 」至於王敏超稱部分殭屍會「一直都幫緊手推動（游泳發展），係有嘅」，方力申就質疑其說法，「我想問吓會長，呢啲殭屍會從咩途徑推動發展？」

方力申回覆全文如下：



1: 會長一直強調資源不足，但原來要有提出先處理。咁明顯，咁大嘅問題，資源不足就應該開源節流，找出問題所在。我質疑泳總會內人員的管治能力。



2: 提到制度上有問題，最簡單例子，就係要有會退會先可以申請，咁咪令到流動性不足。



3: 殭屍會唔走，今日影響下面升班，究竟會長知唔知佢哋自己訂立嘅規矩？ 殭屍=唔做野，我想問吓會長，呢啲殭屍會從咩途徑推動發展？



現時泳總屬會分類為三級制，分別為「正式屬會」、「觀察屬會」及「競賽屬會」，其中「競賽屬會」無資格參加錦標賽之餘，亦無投票權及透過泳總租用康文署轄下泳線的權利；「觀察屬會」則無投票權。泳總現時有73個正式屬會、30個觀察屬會，及34個競賽屬會。