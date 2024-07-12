港鐵黃金兩小時凌晨維修保養曝光　爭分奪秒完成200項工程

港鐵去年6月提出檢討鐵路資產管理及維修保養制度的報告，以五年時間投放650億元，為鐵路設施更新及保養維修。



港鐵經常提及「黃金兩小時」的維修時間，當時報告提出積極研究列車服務提前結束，或延遲開始的方案，以延長非行車時間內的維修時間。港鐵於昨日（11日）凌晨首次曝光「黃金兩小時」的工序，如何為在機場快線軌道，及東涌延線新軌道，完成保養維修及前置工程。



重鐵網絡每晚要完成逾200項工程，除了機械輔助，人手亦非常重要，工程人員分秒必爭，安全順利完成工作，到夠鐘就把路軌交回車務部，確保頭班車安全行駛。



一行約20人的團隊，先由工人挖開舖設在路軌的「道碴」（即日常所見路軌周遭石塊），再將重約300公斤的混凝土製「軌枕」合力移走，再換上重約100公斤的合成「軌枕」，最後重新舖回「道碴」。（梁鵬威攝）

現時港鐵重鐵網絡每晚有逾200項工程要完成，港鐵指，以上周一至日（1日至7日）計算，整個網絡已完成大約1,900項工作。（梁鵬威攝）

港鐵指，每段軌道大約隔6至12個月，便會由軌道銑磨車，復修軌道外形及打磨軌道表面。（梁鵬威攝）

港鐵有專責團隊負責規劃及協調整個鐵路網絡的「工程領域」（possession），每條路線、每個車站都會按時間表，編配需要在鐵路佔用空間的工程優先順序，當中又以鐵路安全為最優先。

港鐵總經理（基建維修）謝福深昨日（11日）凌晨會見傳媒時提到，團隊會按長、中、短期規劃，最遠連未來10年都要檢視，中期則定於每季策劃；而短期則為每星期開會，為未來三星期制定工程順序。

謝福深指，現時港鐵重鐵網絡每晚有逾200項工程要完成，以上周一至日（1至7日）計算，整個網絡已完成大約1,900項工作。

這批工程都是由大型項目分拆成各個細部進行，當中包括保養維修現有設備、更新鐵路資產以及興建新項目，如東涌東站、古洞站、小蠔灣站、洪水橋站等新車站。

港鐵每晚都要把握「黃金兩小時」維修、翻新鐵路，港鐵總基建拓展及資產工程經理劉文鋒（左）和港鐵總經理（基建維修）謝福深領導的團隊，負責規劃及協調整個鐵路網絡的「工程領域」（possession）。（梁鵬威攝）

港鐵總經理（基建維修）謝福深提到，團隊會按長、中、短期規劃，其中短期為每星期開會，為未來三星期制定工程順序。（梁鵬威攝）

東涌線軌道維修、延線前置工程同步進行

昨日凌晨，港鐵在「黃金兩小時」於東涌站外，安排機場快線的軌道銑磨工程，以及東涌線延線的新軌道接駁準備工程。

機場快線的軌道恆常保養，是每段軌道大約每6至12個月，便會由軌道銑磨車，復修軌道外形及打磨軌道表面，減少日間列車行駛時的震動，並減低列車行駛時產生的聲響。

至於東涌線延線工程，是由於新車站東涌東站需要在現有東涌線正線上進行改道，故現有的部分路段需要更換「軌枕」（即用作承托路軌的底部結構），並為日後加裝讓列車轉道的「道岔」，預料工程前後需數百個晚上進行，部份路軌具體工序亦需來回六、七次方先可完成調校。

港鐵一行約20人的維修團隊，則會先由工人挖開舖設在路軌的「道碴」（即日常所見路軌周遭石塊），再將重約300公斤的混凝土製「軌枕」合力移走，再換上重約100公斤的合成「軌枕」，最後重新舖回「道碴」。

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港鐵總基建拓展及資產工程經理劉文鋒表示，工程人員每晚最多可更換2至5塊「軌枕」，要按路線情況、「軌枕」重量大小而定。在確保完成每日目標後，團隊便要將路軌交由車務部接手，確保每日頭班車可以準時開出。

工程的前線督導員陳梓揚說，「（工程）都好緊張，一定要分秒必爭，安全順利完成安排好嘅工作，仲要快而準咁完成，去到一夠鐘交路時間，就要交返比車務部同事，開返頭班車同埋（確保）安全行車。」