東涌線延線｜現有正線上改道　深夜工程如複雜或延長非行車時間

港鐵東涌線延線去年5月動工，現已進入土木工程的起地基階段，將新建兩段合計2.5公里的新路軌，分別接駁新建的東涌東站和東涌西站，連同現有的東涌站，將來會服務約30萬居民。



延線的工程，是在現有的東涌線正線之上，進行改道工程。東涌線延線項目經理梁寶寶表示，最具挑戰之處在於「黃金兩小時」深夜進行，若個別較複雜的工序在這兩小時內不足以完成，或無可避免要延長非行車時間，屆時會盡早通知公眾，減低對乘客的影響。



目前工程進度及預算與港鐵預計時間相同，團隊將會全力推進工程，梁稱，「好有信心可以喺2029（年）完成工程，並且通車，去服務市民。」



東涌東站日後將設於圖示位置。（夏家朗攝）

東涌線項目經理梁寶寶展示東涌線延線的工程位置。（夏家朗攝）

▼直擊東涌東站工程▼



東涌線延線於去年5月起動工，將新增東涌東及東涌西站，預計未來將服務現時東涌居民、東涌東和東涌西新市鎮擴展後合共約30萬人。新建路軌長度約為2.5公里，東涌東站約1.3公里隧道鐵路段，東涌西站約1.2公里地面鐵路段。

東涌東站方面，是在現有欣澳站及東涌站之間加建一個車站，位於東涌東填海區，主要服務東涌東新市鎮發展計劃居民。該站選址為現有東涌線路軌以北、向海位置，將原有鐵路正線改道向北，建造12公里新鐵路路軌接駁未來的新車站。

東涌東站將原有鐵路正綫改道向北，建造12公里新鐵路路軌接駁未來的新車站。（港鐵提供圖片）

東涌東站是地面車站，設架空車站大堂，並設兩個出入口，由行人天橋連接未來東涌東新發展區。梁寶寶表示，此為策略性交通位置，為市民帶來便捷的生活圈。

東涌東站是地面車站，設架空車站大堂，並設兩個出入口，由行人天橋連接未來東涌東新發展區。（港鐵提供圖片/模擬圖片）

正線改道工程具挑戰性

梁寶寶提到，改道工程是東涌線延線中最具挑戰的工程之一，當中的關鍵工序包括在營運中的東涌線路軌上分階段安裝道岔接駁到新路段、建設新鐵路路段、安裝架空電纜及改動部分現有信號系統設備，加上工程只可在「黃金兩小時」深夜進行，「唔似一般工程朝七晚七咁做」，成為工程困難之處。她指，雖然今次並非首次改道工程，惟不同路線各有不同挑戰。

由於改道工程大部分工序要在營運中的東涌線上進行，團隊於推展工程同時，會盡量不影響列車服務，減低對乘客造成不便。她指，團隊盡力利用凌晨收車後的「黃金兩小時」，進行大部分改道工程的前期工序，例如在需要進行路軌建造及改道工程的一段路軌，改建及延長旁邊的隔音屏，騰出空間進行相關工程；安裝新鐵路路段的架空電纜桅杆及門架；分階段仔細調教現有東涌線路軌；及更換新道岔上使用的軌枕。

東涌線項目經理梁寶寶提到，目前改道工程是東涌線延線中最具挑戰的工程之一。（夏家朗攝）

為確保各項前期工序能夠在「黃金兩小時」内順利完成，她表示，團隊會仔細規劃、反覆檢視及優化工序，將工序拆細，個別工序更會事先進行演練，例如吊運架空電纜桅杆及門架，務求進行工序時能「一步到位」。

複雜工序或未能在「黃金兩小時」完成 需延長非行車時間

然而，梁指，路軌改道工程中個別較大型及複雜的關鍵工序，需要連續數小時無間斷地進行，「黃金兩小時」或不足以完成，無可避免或需要延長非行車時間，故團隊會審慎規劃，亦會盡早透過各個渠道通知市民，致力減低對乘客的影響。

目前工程處於進行主要土木工程的階段，亦即正在起地基。她解釋，至今已完成321支嵌岩（Socket pile）工序，而日間工作主要為車站的工序，例如打樁，而目前正為樁裝上樁帽（Pile cap），及路軌旁隔音屏的接駁及鐵器支撐。

梁表示，一個星期會有2至3晚在「黃金兩小時」工作，若有額外晚上情況許可作工程之用，就會繼續工程，「我哋唔會嘥每一個晚上嘅黃金兩小時。」

問及有何工程或需延長非行車時間，她預計大型工程例如路軌接駁、安裝道岔相關工程，或未能在「黃金兩小時」內完成且未能分拆工程，重申如需延長非行車時間，會盡早通知，惟影響次數、所需時間暫未能預計。

2027年將見車站雛形

她又表示，由上年中起動工，至今工程的進度良好，預算亦與本身預計的相同。港鐵料2027年將會見到車站雛形。

東涌西站則是在逸東邨以西興建新車站，是未來東涌線的尾站，主要服務東涌西現有及未來新市鎮發展計劃下的新增人口。工程是在現有東涌站向西延伸，建設1.3公里隧道連接東涌西站屬地面車站，設兩個地面出入口，毗鄰逸東邨及滿東邨一街之隔。

東涌西站則是在逸東邨以西興建新車站，是未來東涌線的尾站。（港鐵網站圖片）

東涌至東涌西站行隧道 以鑽挖機施工

梁寶寶指，工程由現有東涌站至未來東涌西站的隧道將以隧道鑽挖機建造，並主要在地底運作，穿越地下石層，減少地面開挖面積，可對居民影響減至最低，同時在運作時會同步安裝隧道壁，提高工程效率。

她表示，原本居東涌西的居民走到東涌站需時15分鐘，興建東涌西站後，居民只需步行數分鐘就可到達車站。

購入新列車供延線使用

她指，總行車時間未有確實數據，不過港鐵將會購入新列車，形容「班次會好咗」，乘客在月台候車時間會有所減少。

港鐵會為東涌線延線項目購買新列車，以配合預計將會上升的載客量，並會密切留意乘客需求，視乎情況將新列車按需要有序地投入服務。

港鐵有信心2029年完工並通車

港鐵指，項目通車後，由東涌西前往中環或尖沙咀，將較使用路面交通工具快約12分鐘；由東涌東出發則較使用路面交通工具快約21分鐘。東涌線加設新站後的預計行車時間將於項目的稍後階段確定。

梁寶寶表示，鐵路作為東涌的交通主要骨幹，東涌線延線將會成為東涌新市鎮的發展主要動力，團隊將會全力推進工程，「我哋好有信心可以喺2029完成工程，並且通車，去服務市民。」

東涌西站屬地面車站，設兩個地面出入口，毗鄰逸東邨及滿東邨一街之隔。（港鐵提供圖片/模擬圖片）

設計獲評為暫定「綠建環評金級認證」

是次東涌線延線亦融入可持續設計，已獲評為暫定「綠建環評金級認證」，同時已加入可持續發展及綠色元素，包括綠化天台及太陽能板，並盡量採納天然光，而設計也配合四周社區配置及自然環境，互相協調。