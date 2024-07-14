馬季煞科｜全季總投注額1347億跌4.5%　香港賽事匯合彩池破紀錄

2023/24年度馬季今日（14日）煞科，沙田馬場上演11場煞科賽事，共有3萬馬迷入場。馬會今季合共舉行88個賽日，包括7次黃昏賽事，總投注額達1,347億元，比上年度減少4.5%。香港賽事的匯合彩池投注額破紀錄達到288億元，較2022/2023年度賽季上升了13.7 ％。



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行政總裁應家柏：必須持續吸引香港馬迷

馬會今季合共舉行88個賽日，包括7次黃昏賽事，共有831場本地賽事及368場越洋轉播賽事。馬會公布，今季賽馬投注總額為1,347億元，較2022/2023年度馬季跌4.5％。

馬會表示，儘管香港市場深受經濟衰退的影響，但憑藉馬會在全球積極拓展顧客基礎的策略取得成績，已經抵銷了部分相關損失，其中香港賽事的匯合彩池投注額破紀錄達到288億元，較2022/2023年度賽季上升13.7％。現時共有26個賽馬地區超過70個匯合彩池合營者參與香港賽事的匯合彩池，包括今季首次加入的馬來西亞。本季越洋轉播賽事總投注額（包括全球匯合彩池）上升8.7%至128億元。

馬會行政總裁應家柏表示，在充滿挑戰的經濟環境下，今季的賽馬總投注額令人滿意。馬會將繼續拓闊海外客戶基礎，「面對本地賽馬投注額下跌，我們同時必須持續吸引香港馬迷，並與他們保持緊密關係。」

馬會表示，正透過為世界頂尖賽事提供全球匯合彩池，把香港轉型成為匯合彩池的全球中心。年內全球匯合彩池賽事的數目由175場增至258場，增加了83場，更已將全球匯合彩池擴展至澳洲。今季的全球匯合彩池投注額較上季增加 57.1%。

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浪漫勇士等4匹香港佳駟躋身全球15大賽駒

馬會指出，香港的服役馬匹約1,200匹，僅佔全球賽駒數目的0.7％，但本地佳駟今季一舉攻下全球13項頂尖一級賽，在國際舞台上取得前所未有的成就；而香港12項一級賽更首次全數打入去年的浪琴全球百大一級賽排名榜，其中四項更名列首20位。此外，在去年的浪琴世界最佳馬匹年終排名中，有四匹香港佳駟躋身全球15大賽駒之列，分別是「金鎗六十」、「金鑽貴人」、「浪漫勇士」及「加州星球」，也屬歷來的最佳成績。

香港賽駒今季在兩項旗艦國際賽馬盛事，即浪琴香港國際賽事及富衛保險冠軍賽馬日，在合共七場一級賽中，即使面對來自五個國家32匹海外賽駒的強勁挑戰，仍包攬其中六項賽事的錦標。本地馬壇翹楚「浪漫勇士」今季先後在澳洲、香港及日本三大賽馬地區競逐頂級賽事，皆成功高奏凱歌。

「浪漫勇士」去年10月在滿利谷攻下一級賽覺士盾，成為歷來首匹揚威該賽的香港代表。從澳洲回港後，這匹佳駟先後勝出浪琴香港盃、花旗銀行香港金盃及富衛保險女皇盃三項一級賽，其後於6月在東京競馬場作為牠今季的壓軸戰，以雷霆萬鈞之勢擊敗當地一哩精英，摘下一級賽安田紀念賽的桂冠。「浪漫勇士」季內連勝五場一級賽，成為單季贏得最多一級賽的香港賽駒。

另一本地精英「加州星球」季內則出戰杜拜，在一級賽阿喬斯短途錦標奏凱而回，同時刷新場地時間紀錄。「遨遊氣泡」、「維港智能」、「永遠美麗」及「賢者無敵」四匹本地新星季內嶄露頭角，則分別勝出董事盃、百週年紀念短途盃、富衛保險冠軍一哩賽及主席短途獎四項一級賽。

▼2023年9月10日 馬季開鑼▼

