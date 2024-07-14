馬季煞科｜台灣客投注千元體驗賽馬　馬迷買全日賽事望贏十萬八萬

今日（14日）是2024馬季煞科日，沙田馬場從下午4時起，舉行11場賽事，即使馬場有近32度高溫，仍有不少馬迷、遊客進場觀看本年度最後一日賽事。



有入場台灣遊客表示，當地沒有賽馬，故今次訪港適逢煞科便到場參觀，又預算投注500至1,000元「體驗」；也有多年馬迷表示每逢賽馬都會入場，笑言今日幾乎買足11場，希望「贏返十萬八萬」。



今日（14日）是馬季煞科日，由下午4時起舉行11場賽事，吸引不少馬迷、遊客進場。（夏家朗攝）

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台灣客：準備了一些錢來輸

來自台灣的劉先生和曾小姐表示，因為當地沒有賽馬，加上留意到今天是馬季最後一天所以入場。劉先生說，進場時「準備了一些錢來輸，應該五百元、一千塊吧」不過在得知「輸」意頭不好後，就改口笑說「花門票來體驗一下」，二人預計看一兩小時，再轉到其他行程。

來自台灣的劉先生和曾小姐說進場時「準備了一些錢來輸，應該五百元、一千塊吧」。（馬楚烽攝）

同樣來自台灣的周先生就指，今次是與兩位同學到訪，對賽馬好奇所以入場，落注了首場「志在參與」。一旁的朱先生說他是澳門人，今次與兩位大學同學來港旅遊，剛好遇上煞科日而進場。

至於來自東莞的鍾小姐就說，與家人來參觀，因為不了解賽馬而未有投注，預計留至5、6點便會離開。

來自台灣的周先生說，因對賽馬好奇所以入場，今日落注首場賽事「志在參與」。（夏家朗攝）

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本地「長期擁躉」：擔心今日天氣會影響馬匹表現

除了遊客對賽馬感興趣，本地馬迷亦對賽事相當熱枕。馬迷羅先生就說，十多年來每逢賽馬日都會入場，自言是「長期擁躉」，現場氣氛亦不俗，惟擔心今日天氣會影響馬匹表現。「場場（賽事）都有買咁濟」，他說今日會看足11場賽事，目標則是贏返「十萬八萬」。

另一位馬迷黎先生就指，「今日嚟玩吓贏少少，梗係唔係輸錢畀佢（馬會）」，他平日都會來觀賽的他又說，每年都來煞科日，但今日則只投注合眼緣的場數。