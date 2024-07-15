消委會｜測試市面30款樽裝水　九成檢出金屬雜質惟沒超上限

天氣炎熱，更要多飲水。消委會在最新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水，九成樣本均檢出一種至五種金屬雜質，惟檢出量沒有超出本港相關規例的上限要求。有部份樣本檢出微生物異養菌，其中Vittel及依雲檢出量較高，不過，全部均無超過美國的飲用水標準。



消委會在最新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水。（消委會）

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消委會測試市面上30款樽裝水，包括包括三款蒸餾水、三款純淨水、一款礦物質蒸餾水、兩款礦物質純淨水、17款天然礦泉水、和四款氣泡天然礦泉水。容量由500毫升至5,500毫升不等，平均每公升售價由3.6元至114.7元，可見價格差異頗大。

消委會都提到，天然礦泉水樣本的售價最高，每公升平均售價為20.8元，較蒸餾水及純淨水的每公升平均售價為7.02元、以及添加礦物質蒸餾水及純淨水的每公升平均售價為7.57元為高，認為或因不少人認為天然礦泉水含更豐富的礦物質，故售價較高昂仍願意選購。

在安全測試中，全部樣本不含鈉，亦未檢出尺寸不小於0.7微米至不多於1,000微米的微塑膠。

就金屬雜質測試，除屈臣氏pure distilled、維他和屈臣氏礦物質蒸餾水未有檢出多類金屬雜質，其餘樣本均檢出一種至五種金屬雜質，惟檢出量沒有超出本港相關規例的上限要求。

此外，有部份樣本檢出微生物異養菌，其中Vittel及依雲檢出量較高，不過，全部均無超過美國的飲用水標準。

依雲的代理商表示廠商每天均為水源及產品進行測試，確保產品符合質量標準。Vittel代理商則表示其製造商確認產品符合食品法典委員會標準，亦符合香港、歐盟及法國法規要求，沒有食安問題。

30款樽裝水平均每公升售價由3.6元至114.7元，價格差異頗大。（消委會）

至於水的味道及口感，受其溶解性總固體（TDS）含量，含量愈高，表示水的溶解固體包括礦物質含量愈高，據世衛研究報告所指，TDS 含量為每公升25毫克至50毫克的飲用水屬「淡而無味」。

測試則發現，9款的蒸餾水及純淨水樣本的TDS含量普遍較低，只有美果檢出TDS，含量為每公升24毫克；而聲稱添加礦物質的屈臣氏礦物質蒸餾水、清涼礦物質水、及飛雪礦物質水TDS含量為每公升22毫克至38毫克。

在21款天然礦泉水樣本中，所檢出的TDS含量介乎每公升19毫克至657毫克，沒有樣本屬於高礦物質含量。其中三得利TDS含量最低，每公升只有19毫克。

消委會指，不同國家對天然礦泉水的定義不盡相同，上述測試可讓消費者了解不同種類和品牌的瓶裝水，其口感及味道有別的原因。

消委會在最新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水。（消委會）

據消委會資料，今年首半年接獲6宗關於瓶裝水的投訴，與去年同期收到的投訴宗數相同。回顧去年全年，消委會則共收到16宗關於瓶裝水的投訴，比2022年接獲的19宗少3宗。

如有需要飲用或購買樽裝水，消委會給予以下建議：

- 嬰兒的泌尿系統發育未健全，應避免使用礦泉水沖調嬰兒配方奶

- 雖然全部樣本的 HPC 微生物測試結果合格，但部分樣本檢出小量菌落，為安全起見，免疫力較弱人士應避免飲用未經蒸餾的瓶裝水，或先煮沸才飲用

- 腎病患者或腎功能不佳的人士，身體未必能有效地排出多餘的礦物質，飲用礦泉水或加礦水前，應先諮詢醫生意見

- 瓶裝水開封後應儲存在雪櫃內，並盡快用完

- 如果沒有特別標示能重覆使用，樽裝水的膠樽一般只作一次性使用

