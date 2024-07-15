消委會｜Rakuten kobo畫質好、閱讀舒適　reMarkable取書配套較差

用電子書閱讀器看小說、看漫畫愈趨普及，消委會測試12款在香港有售的電子書閱讀器，其中四款總評獲四星半。如按測試細項，以畫面質素及閱讀舒適度而言，只有Rakuten kobo Libra 2同時在兩個項目均獲五分，其售價為1799元，也較12款中最貴的電子書閱讀器低逾四成。



以載入電子書表現而言，Lenovo Yoga Paper及reMarkable 2 (basic marker)的系統均沒有預設的電子書店，從不同途徑取得電子書的配套亦較差，分別僅獲1.5分及1分。值得留意，這兩款電子書閱讀器的售價屬12款中較高的型號，分別售3480元及3066元。



消委會在選擇指南中建議，漫畫迷可考慮彩屏閱讀器；喜歡在泳池或海灘閱讀的用戶則考慮購入具有防水設計的電子書閱讀器。如消費者經外地網購閱讀器，也要留意保用及維修安排。



消委會測試12款在香港有售的電子書閱讀器。（消委會圖片）

消委會測試12款在香港有售的電子書閱讀器，涵蓋不同尺吋、重量及售價。以售價而言，以屏幕尺寸為10.3吋的Rakuten kobo Elipsa 2E價錢最貴，達3500元。其次是屏幕尺寸同為10.3吋的Lenovo Yoga Paper，售價達3480元。價錢最低的則為屏幕尺寸為6吋的Rakuten kobo，售價為879元。

測試由國際消費者研究及試驗組織統籌，委託歐洲一所檢定中心就12款的電子書閱讀器畫面質素、載入電子書表現、使用方便程度、閱讀舒適度、功能多元性及製造工藝進行評審。

總評分上，12款電子書閱讀器中，有四款獲四星半，包括Rakuten kobo Clara 2E、Libra 2、Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition、Kindle Paperwhite 2021。

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以畫面質素及閱讀舒適度而言，只有Rakuten kobo Libra 2同時在兩個項目均獲五分，其售價為1799元。

至於載入電子書表現，Lenovo Yoga Paper及reMarkable 2 (basic marker)的系統均沒預設的電子書店，從不同途徑取得電子書的配套亦較差，分別僅獲1.5分及1分。值得留意，這兩款電子書閱讀器的售價屬12款中較高的型號，分別售3480元及3066元。

功能多元性則包括考慮兼容的電子書檔案格式、其他特點及電池表現。PocketBook InkPad Color 2可兼容的電子書檔案格式較多，電池表現亦出色，整體功能多元性獲5分。

在製造工藝方面，主要評審主機及屏幕的製造工藝及使用時的穩定性等。Rakuten kobo Libra 2及Sage、以及Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition及Kindle Paperwhite 2021造工及穩定性較佳，均獲得4.5分評分。

消委會測試12款在香港有售的電子書閱讀器。（網上圖片）

消委會表示，屏幕尺寸較小的閱讀器都較輕巧，適合長時間書不離手的讀者，夜讀愛好者則宜選擇有背光屏幕的型號。經常於公共圖書館網上資源借閱電子書的用戶，則可留意型號是否兼容，如是否透過內置或需要安裝特定應用程式，下載電子書或雜誌離線閱讀。

消委會也建議，漫畫迷可考慮類似PocketBook InkPad Color 2的彩屏閱讀器；喜歡在泳池或海灘閱讀的用戶可考慮Rakuten kobo Clara 2E、Libra2、Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition、Kindle Paperwhite 2021均具有防水設計，可供選擇。消委會也提醒消費者須留意如經外地網購閱讀器，保用及維修安排或較複雜。