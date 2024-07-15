簡約公屋｜優先處理申請今截止　有市民趕回港交表：輪候公屋10年

今日（15日)是簡約公屋優先處理申請的最後一日，下午陸續有市民到房委會交表。截至傍晚6時，房屋局收到10,119申請，超額1.3倍。有輪候了公屋9年的市民表示，最近不斷向房委會查詢還要等候多久，最後因前面還有15,000個輪候號碼，決定申請簡約公屋。



首期選址有元朗和牛頭角，11個受訪市民中，9個都表示選擇牛頭角，方便日常工作及照顧家人。



今日為簡約公屋優先申請最後一日，下午陸續有十幾廿個市民到房委會交表。（鄭子峰攝）

最後一刻交表 與小孩同住劏房等上公屋逾10年

古先生因之前十幾天不在港，今日最後一刻趕到交表。他表示已申請公屋逾十年，仍需輪候一段時間，「差幾千個號碼，實際上不清楚，要視乎公屋供樓情況。」他目前與小孩住劏房，輕聲嘆道「好細」，希望盡快上樓，「有的話，提早有個單位。」

他指目前居住單位月租五六千元，而首期簡約公屋二人單位由700多元到1,000多元不等，可以節省不少開支。他申請牛頭角單位，希望住在市區方便小孩讀書。

古先生最後一刻趕到申請，他稱已等了公屋10年，現與小孩同住劏房。（林幸泉攝）

輪候公屋9年 盼申請到牛頭角單位方便顧母親

湯先生現時與妻兒在旺角一400平方呎套房居住，形容「樓價減租金唔減」，今日才交申請，是因為已等了公屋9年，一直「死忍難忍」，想先問清楚輪候情況。他上星期已來了房委會兩次，向職員查詢後獲覆還有15,000個號碼，才到他上公屋，「佢冇得講要幾耐，我估計4、5年，9年加5年咪14年？」他說到時都已60歲，可以申請特快隊伍，因此今日終決定申請簡約公屋。

湯先生輪候公屋九年， 一嘆「死忍難忍」。（林幸泉攝）

他的媽媽和妹妹目前同住牛頭角，要輪流照顧有認知障礙的家母，每星期他負責四日，因此選擇牛頭角。他昨日看新聞也得悉已收逾9,600份申請，估計連同今日會過萬，但他仍然只申請了市區，因元朗實在太遠，如果派不到唯有繼續等公屋。

養父母負擔大 已輪候公屋6、7年

李先生今日幫父母交表，他指父親已年屆78歲，且走動不便難出街，但兩老目前住旺角劏房，很不方便。他們已等候了公屋6、7年，李指要負擔父母的租金和生活費，壓力好大。他認為簡約公屋單位已有傢俬，不用自行再買，能減輕負擔。他希望方便照顧父母，因此也選擇了牛頭角。

等了約3年公屋的鄧先生則指，自己本身與家人同住公屋，因為要照顧老人家。他希望搬出來住，但仍想照顧在市區的母親，加上在將軍澳上班，因此希望入住牛頭角。被問到如果不獲派單位會否再申請，他說：「下次都會試，因為會快啲。」

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暫1萬宗申請超額1.3倍

首期簡約公屋6月24日開始接受申請，截至今日傍晚6時，房屋局收到10,119申請，比所供4,400個單位超出1.3倍。明日仍接受申請，但優先處理階段今日完結（網上申請將於23:59截止）。