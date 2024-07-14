簡約公屋｜優先申請周一截止 暫收逾9600份 較首批單位數多一倍
撰文：余月明
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簡約公屋報名優先申請階段明天（15日，星期一）截止，房屋局局長何永賢於社交媒體表示，簡約公屋接受報名3個星期以來反應踴躍，目前已收到逾9,600申請，是首批約4,400個單位2.18倍，即超額逾一倍，提醒合資格市民需在明天內交回申請。
昨到荃灣向街坊講解細節 有居民哭訴居住環境差
房屋局局長何永賢今日（14日）於社交媒體表示，簡約公屋報名優先申請階段將在明天（15日）截止，提醒合資格市民需在明天內交回申請。而在簡約公屋接受報名3個星期以來反應踴躍，目前已收到逾9,600申請，是首批約4,400個單位的2.18倍。
她昨日（13日）聯同立法會議員陳穎欣及多位區議員，在荃灣向有興趣申請簡約公屋的市民講解細節，得悉不少街坊想把握機會改善居住環境，惟擔心子女轉校需要重新適應；又指有居民含着淚水講述現時居住環境的苦況，她則回應指，不必擔心搬往其他區短暫的適應問題，曾有只住過市區的居民向其表示，發現適應原來很容易，在營運機構的職員、鄰里的支援與幫助下，日常生活出行都非常自如。
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何永賢又指，曾見過劏房小朋友搬入過渡屋後，可擁一張桌子做功課，擺脫捲縮在床上讀書溫習的困境，亦可有活動空間上不同興趣班，與項目內其他小朋友一起學習社交、結伴成長，因而勉勵大家思考可以低廉租金換來好環境，千萬不要錯過非常好的選擇。
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房屋局副局長戴尚誠亦一連兩日宣傳，昨日（13日）與立法會議員鄭泳舜和陳凱欣一起帶市民到簡約公屋攸壆路項目「睇樓」，並與立法會議員周浩鼎和鄭泳舜到元朗街站，宣傳簡約公屋。
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