取締劣質劏房建議八月出爐　團體促先安置　住戶：攬住廁所瞓

針對劏房居住環境、政府去年成立工作組調研、將就劣質劏房提出取締建議、工作組下月將提交報告。關注基層住屋聯席今日(10日)發表劏房住戶對取締劏房的安置及建議的調查結果，顯示劏房住戶最大期望是政府先安置後取締、並且能獲原區安置、以及穩定的居住年期。



關注基層住屋聯席促政府合理安置劏房居民，並提出建議。（黎婉婷攝）

劏房住戶：「曱甴仲多過人住」 排公屋遙遙無期

居住在油尖旺區的一人劏房住戶阿晚表示，接受跨區安置的考慮，稱「最緊要有屋住。」她形容劏房環境惡劣擠擁，要「攬住廁所瞓」、「樣樣壞、坑渠臭、曱甴仲多過人住」，又因鄰居電箱爆炸令她被迫搬遷，無家可歸。

她表示自己排了八年半公屋都「無聲無氣」，又無法申請簡約公屋，說「政府唔理我哋呢啲單身人士。」而關注基層住屋聯席成員區綺穎稱，現時單身住戶只超過些許入息已不能申請公屋、質疑「入息唔過萬三蚊，喺香港點生存？」

居於油尖旺區一人劏房住戶阿晚表示，劏房環境惡劣擠擁，要「攬住廁所瞓」（黎婉婷攝）

聯席又指，有需要的住戶無法自行申請簡約公屋，而非長者一人住戶更是不符合入住資格，但小型單位卻佔簡約公屋數量不少，斥政府計劃矛盾。

聯席成員區綺穎指申請公屋一人單位入息限額須低於一萬三千元、質疑「入息唔過萬三蚊，喺香港點生存？」（黎婉婷攝）

最多劏房的油尖旺區 「零個」過渡性房屋及簡約公屋單位

聯席於今年6月28日至7月3日以網上問卷調查，共收集525份問卷，有效問卷為488份。就取締劣質劏房的潛在受影響居民的安置方案及相應支援的選擇，最多受訪者選擇「縮短輪候公屋18個月」(58.8%)；其次是「原區公屋」 (48.8%)及「搬遷津貼」 (48.4%)；選擇「同區簡約公屋」(44.7%)及「同區過渡房屋」(44.3%)。

聯席指出，過渡性房屋及簡約公屋數目難以應付取締劏房下的安置需要，尤其是全港最多劏房數字的油尖旺區，出現「零個」過渡性房屋及簡約公屋單位數目，表示劏房住戶環境改善遙遙無期。

關注基層住屋聯席與劏房居民要求先安置，後取締劏房，又認為原區安置最實際。（黎婉婷攝）

聯席表示、調查結果顯示，劏房住戶最大考慮是原區安置及居所穩定性，建議政府延長現時過渡性房屋及簡約公屋租住年期，達40年樓齡的公屋空置單位轉成中轉房屋、於現時劏房集中的區域覓地興建房屋，居民可獲原區安置、建議政府提供多元安置方案及相關支援政策等。