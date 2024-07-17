農夫山泉｜江玉歡倡消委會檢討演繹方法　專家籲更公道方式去報告

消委會周一（15日）在新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水引發風波，其中農夫山泉周二（16日）向消委會發律師信，要求澄清及道歉。立法會議員江玉歡今日（17日）在電台節目表示，消委會須嚴謹處理事件，又指明白消委會出發點是好，惟產品測試手法及演澤有很大檢討空間。

江玉歡認為消委會最好不應有任何評價，只說測試結果，形容今次「唔會打唔成風。」香港高等教育科技學院副教授及食品創新中心項目總監方麗影亦批評，消委會不應該用這些殘餘物作測試，令到市民不安，應該用更公道及正確的方式去作報告。



農夫山泉周二（16日）向香港消委會發律師信，要求消委會澄清及道歉。（vcg）

消委會新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水，其中一項測試檢測樣本中的溴酸鹽含量。結果發現，百歲山及農夫山泉的樣本檢出每公升3微克溴酸鹽，達到歐盟訂定適用於經臭氧處理的天然礦泉水和泉水的溴酸鹽最大限值。

農夫山泉昨（16日）向消委會發律師信，指文章引起香港及內地消費者恐慌，亦對其造成巨大損失，要求消委會澄清及道歉。

立法會議員江玉歡今在商台節目中表示，個人意見認為個案是複雜，而今次事件揭示做商品測試時除影響市民，亦影響商界，故認為消委會須嚴謹處理。她表示，今次事件除了測試類別可能有錯，農夫山泉稱產品屬「飲用天然水」，而非「天然礦泉水」，兩者標準有明顯差異，在結果上表達亦存在問題。

立法會議員江玉歡表示，消委會須嚴謹處理事件。（資料圖片/盧翊銘攝）

江玉歡認為消委會報告最好只說測試結果 不應有任何評價

她續指，明白消委會的出發點是好，惟產品測試手法及演繹上有很大的檢討空間，認為最好不應有任何評價，只說測試結果為何。她表明，評分對市民來說確是一目了然，惟市民在看報告時不會看消委會測試的目的為何，認為此非最好的公眾教育市民消費權益的方法，「盲咁靠星星星，你咪有風險，今次就係最大嘅風險。」

江玉歡估計，此件事繼續發酵下去，受影響的公司可以控告消委會誹謗，至於是否告得入則由法官去考慮，形容今次「唔會打唔成風。」

方麗影博士指，不用覺得溴酸鹽很神奇，其是在消毒會自然產生，而非特意加入。（資料圖片）

食品創新中心項目總監方麗影表示，不用覺得溴酸鹽很神奇，其是在消毒會自然產生，而非特意加入。她續指，此為用作消毒的臭氧與水中天然存在的溴化物產生反應而成，故是無可避免，而此些溴酸鹽亦是泳池常有的化學物質。

食物安全專家方麗影：如溴酸鹽攝取量低不用擔心

她表示，如攝取分量非常非常低則不用擔心，而按每日喝水量不會超過兩公升計算，攝取量是非常之少，只為單位數字的微克，「你跳落泳池度接觸到水嘅（溴酸鹽）量，仲多過飲天然水啦。」不過，她建議廠商可以做液滲透再作加工處理，以去除九成殘餘物。

方麗影稱毋須用「達上限」等字眼

她又批評，消委會不應該用這些殘餘物作測試，令到市民不安，「比到我感覺係測到個量好少，就比市民感覺到𠵱樣唔安全，嗰樣唔安全」，應該用更公道及正確的方式去報告，如毋須用「達上限」等字眼，「咩都會有殘餘，要做到零污染，會唔會係一個過分要求呢我覺得。」