兩個港人一個曾當義工　大學生因義診感動　決志多花6年踏中醫路

義務工作發展局今（18日）發表「2024香港義務工作調查」，發現過去三年有54.2% 市民曾參與有組織義務工作，即每兩名港人便有超過一人做義工，反映港人積極參與義務工作。有參與義工的青年郭家寶因一次義診經歷決心踏上成為中醫路，「義務工作不是一次性活動，一個好life-changing（改變人生）嘅experience（經歷）。」



義務工作發展局 (Agency for Volunteer Service於今（18日）發表「2024香港義務工作調查」，發現每兩名港人便有超過一人做義工，反映港人積極參與義務工作。(歐嘉樂攝）

義診紓婆婆紓痛症 青年義工郭家寶：義工不是一次性活動

青年義工郭家寶原本就讀中文大學公共衛生學系，在一次學科義工活動期間為一位受頸部痛症折磨的婆婆進行義診，以中醫按摩方式為婆婆紓緩痛症，使其對中醫產生興趣，在完成修讀四年公共衛生學位課程後，決心報讀香港大學中醫課程，需再花六年時間完成課程，「我真係好覺得義務工作不是一次性活動，一個好life-changing 既experience。」

另一位青年義工謝家寶，現時就讀中五，從小學開始接觸學校義工活動，他指義工服務中，享受受助者因自己而得到幫助所帶來的滿足感。除外，在策劃義工活動過程中亦認識一班志同道合朋友，而且在幫助基層市民或少數族裔群體期間，能親身了解他們面臨貧窮問題，增加自己對社會認識。

青年郭家寶（中）因一次義診經歷而決心踏上成為中醫路，另一青年謝家寶（左），指義工服務中，享受受助者因自己而得到幫助所帶來的滿足感。(歐嘉樂攝）

調查發現參與義務工作增加市民幸福感

義務工作發展局委託香港恒生大學市場學系，在今年六月以街頭訪問形式，收集773位香港市民的意見。發現有54.2%的受訪者在過去三年曾參與有組織的義務工作。相當於每2人當 中，便有超過1人參與義務工作，反映港人積極參與義務工作。香港恒生大學市場學系教授鄺家麒指，十五年前即2009年同類調查比較，2009年全年義工服務時數約八千七百萬小時，上升至今年約1.58億小時，增加超過八成，反映港人越趨積極參與義務工作。

調查亦發現參與義務工作增加市民幸福感，調查比對曾參與義工市民及沒有參與義工市民於整體幸福感評分，5分為滿分，發現曾參與義工的市民的自我幸福感達3.51分，較過去三年沒有參與義務工作的受訪者的2.72分，高出近三成，反映參與義務工作令市民感到更幸福。

香港恒生大學市場學系教授鄺家麒指今年義工時數約1.58億小時，較十五年增加八成。(歐嘉樂攝）

義務工作發展局首設「香港義務工作指標」助提升當義工意欲

今年的調查首度計算「香港義務工作指標」，根據受訪者的興趣和意願 ( Interest ) 、投入情況 ( Input ) 和影響及成就 ( Impact) 三個不同角度 ( 3個I ) 推算，當中包括市民對義務工作的 參與程度、每月平均服務時數和參加服務的次數等，反映香港市民在參與有組織義務工作上的整體狀况。

調查中分析不同年齡層當義工的原因，發現年輕群體，即30歲或以下群體，有兩成（23.5%）年輕市民認為做義工可以幫忙社會以及有超過一成（15.2%）認為做義工能夠結交朋友。而且，年輕群體認反映限制其做義工原因包括沒有同伴一同當義工（18%）以及未能找到適合義工（11.4%）。義務工作發展局主席彭韻僖表示，「香港義工指標」作為反映市民參與義務工作的實際情況，予不同團體針對不同年齡層市民需要，改良義工活動以貼合不同市民需要，吸引更多人參與義務工作。

義務工作發展局主席彭韻僖表示，「香港義工指標」能作為反映市民參與義務工作的實際情況。(歐嘉樂攝）

「香港義工獎」增設「躍晉義工獎」 鼓勵首次及重返義工行列市民

義務工作發展局與民政及青年事務局每年合辦「香港義工獎」，以嘉許本地義工、企業、機構、屋苑及學校，表揚他們對義務工作的貢獻，「香港義工獎」下周三（24日）起接受報名，今年增設「躍晉義工獎」 鼓勵首次及重返義工行列的市民。