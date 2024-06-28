登革熱｜天瑞一邨再有個案　男患者與首患者住所相近　屬關連個案

衞生防護中心周五（28日）公布，一名居於天水圍天瑞（一）邨瑞意樓的44歲男子確診登革熱，現時情況穩定。防護中心表示，該名男患者與早前公布一宗一名女病人個案所住的住所瑞勝樓相鄰，由於兩個案住所十分相近，因此相信屬流行病學關連個案。防護中心已視察男病人的住所，其五名家居接觸者現時沒出現病徵，他在潛伏期內曾短暫離開香港，其餘全部時間皆逗留在港，故較大可能在本地感染。



衞生防護中心6月28日公布，一名居於天水圍天瑞（一）邨瑞意樓的44歲男子確診登革熱。（資料圖片）

44歲男患者住瑞意樓 與早前女病人所住的瑞勝樓相鄰

衞生署衞生防護中心今日（28日）表示，正調查一宗本地感染的登革熱個案，與另一宗早前公布居於天水圍天瑞（一）邨的本地感染個案有流行病學關連。中心呼籲市民，不論在本地或外遊，應時刻注意環境衞生，以及採取防蚊和個人保護措施。同時，曾到天水圍天瑞（一）邨並出現登革熱病徵的人士，應盡快與中心聯絡。

衞生防護中心周五（28日）公布，一名居於天水圍天瑞（一）邨瑞意樓的44歲男子確診登革熱，現時情況穩定。防護中心表示，該名男患者與早前公布一宗一名女病人個案所住的住所瑞勝樓相鄰，由於兩個案住所十分相近，因此相信屬流行病學關連個案。（資料圖片／陳永武攝）

新增個案涉及一名44歲男子，他6月21日發燒，翌日前往天水圍醫院急症室求診，當時無須入院。其後，他於6月25日再因持續發燒、牙肉出血和皮疹到天水圍醫院急症室，同日入院治理，現時情況穩定。他的血液樣本經檢驗後，今日證實對登革熱病毒呈陽性反應。

五名家居接觸者現時沒有出現病徵正接受醫學監察

衞生防護中心指，初步調查顯示，病人居於天水圍天瑞（一）邨瑞意樓，與早前公布另一宗涉及一名女病人個案的住所（瑞勝樓）相鄰。他在潛伏期內曾短暫離開香港，其餘全部時間皆逗留在港，故較大可能在本地感染。而由於兩宗個案的住所十分相近，因此中心相信兩宗個案屬流行病學關連個案。中心已視察男病人的住所。他的五名家居接觸者現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。中心亦會為他們提供抽血篩查檢測。

衞生防護中心：不排除男病人於加強滅蚊工作前已被病媒叮咬

因應早前的個案，衞生防護中心已與食物環境衞生署由6月18日起針對天水圍天瑞（一）邨及首宗個案女病人曾到訪過的地方一帶加強滅蚊和防蚊工作，有關工作會持續至夏季。綜合病人的發病日期及登革熱的潛伏期（3至14天），不排除男病人於加強滅蚊工作前已被病媒叮咬而受感染。衞生防護中心表示，十分關注出現流行病學關連個案，並會繼續與食環署和相關政府部門保持緊密合作，加強病媒調查、監測和控制工作，以防止可能出現的擴散。

男患者6月25日再因持續發燒、牙肉出血和皮疹到天水圍醫院急症室。

衞生防護中心聯絡超過1,800個住戶跟進健康情況

衞生署衞生防護中心已經聯絡天水圍天瑞（一）邨超過1,800個住戶的逾4,500名住客，跟進他們的健康情況。由於出現兩宗登革熱個案，中心已加強與相關居民的聯絡工作。中心今日再次聯絡天瑞（一）邨的住戶，並呼籲曾到天水圍天瑞（一）邨及出現登革熱病徵的人士致電中心熱線（2125 2374），安排化驗調查或轉介作適當跟進。

熱線將於明日（29日）、星期日（30日）及7月1日上午9時至下午1時運作，並會由7月2日起繼續逢星期一至五（公眾假期除外）由上午9時至下午5時運作。另外，中心亦連同食環署於明日晚上9時於天瑞社區中心舉行健康講座，同場亦會為出現相關病徵的當區人士進行免費登革熱抗體檢測。此外，中心亦已聯絡當區區議員以協助向居民發放及推廣相關健康資訊。

登革熱不會經由人與人之間傳播

衞生防護中心發言人表示，登革熱並不會經由人與人之間傳播。登革熱病毒共有四種不同血清型，每一型均可引致登革熱及重症登革熱。登革熱的病徵包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、噁心、嘔吐、淋巴結腫脹以及出疹。第一次感染登革熱的病情一般都較輕，病癒後對該血清型病毒會產生終生免疫能力，但對其他三種血清型病毒只有部分和短暫的交叉免疫能力。若隨後感染其他血清型的登革熱病毒，出現重症登革熱的機會則較高。重症登革熱是一種由登革熱所引起的併發症，病情比較嚴重，可導致死亡。

市民應注意下列防蚊措施：

市民應注意下列防蚊措施：

．徹底檢查集水溝氣隔、屋頂雨水槽、明渠及排水渠，避免淤塞；

．每星期至少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，以除去可能積聚的蚊卵；

．汽水罐、空樽及空盒等垃圾應妥善棄置在有蓋的垃圾桶內；

．栽種花卉的水應每星期最少徹底更換一次，盡量避免使用墊碟；

．在雨季前把凹凸不平的地面填平；

．避免在叢林逗留；

．戶外活動期間，做好個人保護措施，穿着淺色長袖上衣和長褲，並於外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。

