僭建之島｜紅山半島銀主盤再劈三球　開價1380萬較首次勁減四成

早前被揭為「僭建之島」的大潭紅山半島，新近有銀主單位再劈價放售，新近連車位以1,380萬元重新推拍，較首次推拍時勁減1,100萬元或44.4%。據悉，該物業原由本地老牌廠家振聲實業的董事總經理李振聲所持有。



是次銀主放盤單位為紅山半島9座高層B室，實用面積956平方呎，兩房間隔，附有兩個車位。據知，單位淪為銀主盤後曾以2,480萬元放售但無人問津，及後再劈價800萬元至1,680萬元重新推拍亦未獲承接。

據拍賣場資料顯示，單位新近再次劈價300萬元，以1,380萬元推拍，叫價較首次推拍時勁減1,100萬元或44.4%。

↓↓紅山半島9座高層B室↓↓

+ 9

2020年起曾6次抵押單位

資料顯示，單位由本地老牌廠家振聲實業董事總經理李振聲於2005年以955萬元購入，其後於2020年起6次抵押單位借貸，最終淪為銀主盤。

李振聲近年疑似陷入財困，除了是次物業外，其名下的赤柱富豪海灣一幢海景洋房於去年亦遭銀行接管，該洋房曾被抵押19次，最終淪為銀主盤後以6,600萬元沽出。