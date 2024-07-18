廖孖記腐乳結業｜30年顧客指「貴但值」　市民憶腐乳撈飯陪伴成長

老字號腐乳店廖孖記突然結業，吸引不少市民拍照留念。有30年老顧客趕到舖前，想趁結業前買腐乳，不料已落閘關門，大嘆可惜，「廖孖記係我認識嘅最貴，但值得！」亦有老顧客表示，「童年豉油撈、豬油撈飯，腐乳已經算高級了，陪住一百歲內嗰班人成長。」不過，市民指廖孖記突然關門，質疑未有明確交代，認為腐乳已被時代淘汰。



百年老字號廖孖記腐乳油麻地地舖拉閘，閘上及門前均貼出「結業」、「停止營業」字句。（黃浩謙攝）

自稱由細食到大，有光顧30年的老顧客庄先生聽聞廖孖記結業，專門趕來購買，不料已經關門結業。他表示，「廖孖記係我認識嘅最貴，但值得！」因為廖孖記一直都是真材實料，例如它的南乳採用傳統芋頭製法，但目前市面上大多數南乳是豆腐製品，他感到惋惜，無奈地說：「好可惜！香港呢樣嘢越來越少了。」

市民指醃製食品出現問題是正常

「童年家庭環境差，成日豉油撈、豬油撈飯，腐乳已經算高級了。陪住一百歲內嗰班人成長。」從小已經開始食廖孖記腐乳的張先生對百年牌子結業感可惜，他認為可以有改善餘地，不至於要結業。他又認為，醃製食品出現問題是正常的，「錯都唔緊要，對呢個牌子有信心。」

張先生可惜百年牌子結業，覺得有改善餘地，不應該結業，對品牌有信心。（陳麗娟攝）

百年老字號廖孖記腐乳油麻地地舖拉閘，閘上及門前均貼出「結業」、「停止營業」字句。（黃浩謙攝）

「咁突然結業，即係自己有問題囉」

經過廖孖記的林婆婆駐足拍照，她認為傳統發酵食物多少會有疑惑，但作為傳統老店的廖孖記為何忽然出問題，「佢唔會突然改（配）方」。她又稱，最近看了老闆娘介紹腐乳意粉，還想過來請教老闆娘，可惜已結業。對於有人覺得價格貴，她認為：「見仁見智，又唔係一餐食晒，一次最多一磚半磚。」

霍小姐表示，腐乳這類食品已被時代淘汰，年輕一代不會有興趣購買，她認為：「佢（廖孖記）咁突然結業，即係自己有問題囉。」她又說，應該對顧客有交代，等顧客自己決定是否退貨。