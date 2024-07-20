兩男女旺角晚膳食魚　中雪卡毒情況穩定　涉事魚由日本沖繩帶回港

衞生防護中心今日（20日）公布，兩名46歲男女於本周四（18日），在旺角一間餐廳晚膳期間吃魚後，出現雪卡毒的中毒病徵，昨日（19日）到聯合醫院求醫，目前情況穩定。初步調查顯示，涉事的魚由日本沖繩帶回港，調查仍然進行中。



兩名46歲的男女於7月18日在旺角一間餐廳晚膳期間吃魚，其後出現雪卡毒的中毒病徵。（資料圖片）

吃魚後約6小時出現中毒病徵

衞生防護中心公布，兩名46歲的男女於本周四（18日），在旺角一間餐廳晚膳期間吃魚，約6小時後出現雪卡毒的中毒病徵，包括腹痛、腹瀉以及面部、舌頭和四肢麻痺等。兩人昨日（19日）到基督教聯合醫院急症室求醫，毋須入院，目前情況穩定。

衞生防護中心初步調查顯示，涉事的魚由患者的朋友在日本沖繩釣獲，其後再空運至香港，並到該餐廳加工及用膳，調查仍然進行中。

日本沖繩。（沖繩旅遊官方指南網頁圖片）

煮食不能分解雪卡毒素

衞生防護中心表示，雪卡毒素食物中毒在熱帶地方不屬罕見，主要與進食大珊瑚魚有關。該類大魚吃珊瑚礁海域的小魚，而小魚吃有毒海藻，故毒素積聚在大珊瑚魚體內，特別是內臟。因此魚的體型愈大，含毒量亦可能愈高，但外觀並不易分辨是否含有毒素。

而受影響人士可能會出現口及四肢麻痺、嘔吐、腹瀉、冷熱感覺顛倒及關節和肌肉痛等病徵。大部分中毒人士最終痊癒，不會對健康帶來長遠後遺症，但攝取過多毒素，則可影響循環及神經系統。此外，煮食亦不能將毒素分解。

衞生防護中心提醒市民6個事項，以預防雪卡毒素中毒︰

．減少進食珊瑚魚；

．每餐只進食少量珊瑚魚，避免全魚宴，以免食材來自同一大珊瑚魚；

．進食珊瑚魚時，避免吃頭、魚皮、內臟和魚卵，因毒素較多積聚這些部位；

．進食珊瑚魚時，勿同時飲酒、食花生或豆類，以防加劇病徵；

．一旦出現病徵，應及早治理；

．應在有牌照及信譽的海鮮檔，購買珊瑚魚；不要購買來歷不明的魚。

