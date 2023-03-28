兩人打邊爐食黃皮老虎斑中「雪卡毒」　購自香港仔臨時魚檔

衞生防護中心公布，兩名男子上周五（24日）在工作地點晚膳期間打邊爐及進食黃皮老虎斑，約三至九小時後出現腹痛、腹瀉、頭暈、四肢麻痺、噁心和皮疹等「雪卡毒」中毒病徵。其中61歲男子於今日到聯合醫院急症室求醫，確診為「雪卡毒」中毒，已經出院，現時情況穩定。



據初步調查顯示，涉事的魚於3月24日購自香港仔魚類批發市場附近的一檔臨時魚檔。



老虎斑為珊瑚魚的一種。（魚統處網站）

兩人為同事 出現腹痛腹瀉、四肢麻痺

衞生防護中心表示正調查一宗「雪卡毒」中毒個案，涉及兩名病人，分別為61歲及64歲男子。兩人為同事，他們於上周五（24日）在工作地點晚膳期間打邊爐及進食黃皮老虎斑，約三至九小時後出現腹痛、腹瀉、頭暈、四肢麻痺、噁心和皮疹等「雪卡毒」中毒病徵。其中61歲男子於今日到聯合醫院急症室求醫，確診為「雪卡毒」中毒，已經出院，現時情況穩定。

中心表示，據初步調查顯示，涉事的黃皮老虎斑於3月24日購自香港仔魚類批發市場附近的一檔臨時魚檔。

珊瑚魚頭、魚皮、內臟和魚卵「雪卡毒」含量高

中心又指，雪卡毒素食物中毒在熱帶地方並不罕見，主要與進食大珊瑚魚有關。這類大魚會吃珊瑚礁海域的小魚，而小魚則吃有毒海藻，故毒素積聚在大珊瑚魚體內，特別是內臟。魚類愈大，含毒量亦可能愈高，但從外觀不易分辨是否含有毒素。受影響人士可能會出現口及四肢麻痺、嘔吐、腹瀉、冷熱感覺顛倒及關節和肌肉痛等病徵。

中心發言人表示，雖然大部分雪卡毒素中毒人士都會痊癒，不會對健康帶來長遠後遺症，但攝取過多毒素可影響循環及神經系統。此外，煮食不能將毒素分解。

為避免雪卡毒素中毒，市民應減少進食珊瑚魚；如要進食珊瑚魚應避免吃毒素較多的頭、魚皮、內臟和魚卵；亦不應飲酒、食花生或豆類食品；另亦應在有牌照及信譽的海鮮檔，購買珊瑚魚。