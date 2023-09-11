食物中毒｜兩女食沖繩帶回「燕子星斑 」後中雪卡毒

衞生署衞生防護中心今日（11日）公布，兩名女子進食朋友由日本沖繩帶回的「燕子星斑 」之後，出現腹痛、腹瀉、頭暈、四肢麻痺和噁心等「雪卡毒」中毒病徵，目前已經出院，情況穩定。中心提醒，雪卡毒素食物中毒在熱帶地方並不罕見，大珊瑚魚吃含有毒海藻的小魚之後，毒素積聚在大珊瑚魚體內，煮食不能將毒素分解。



衞生署衞生防護中心9月11日公布，兩名女士進食朋友由沖繩帶回的「燕子星斑 」之後，出現腹痛、腹瀉、頭暈、四肢麻痺和噁心等「雪卡毒」中毒病徵，目前已經出院，情況穩定。（資料圖片）

出現腹痛、腹瀉、頭暈、四肢麻痺和噁心

衞生署衞生防護中心正調查一宗懷疑「雪卡毒」中毒個案，涉及一名33歲女病人及一名44歲女病人，二人於上周六（9日）在家中晚膳期間吃魚，分別約兩小時和10小時後出現腹痛、腹瀉、頭暈、四肢麻痺和噁心等雪卡毒中毒病徵。據知她們吃「燕子星斑 」，初步調查顯示，這條魚於當日由病人的朋友由沖繩帶回。

二人昨日（10日）到博愛醫院急症室求醫並入院接受治療，已經出院，現時情況穩定。

中雪卡毒與進食大珊瑚魚有關 煮食不能分解毒素

衞生防護中心提醒，雪卡毒素食物中毒在熱帶地方並不罕見，主要與進食大珊瑚魚有關。這類大魚會吃珊瑚礁海域的小魚，而小魚則吃有毒海藻，故毒素積聚在大珊瑚魚體內，特別是內臟。魚愈大，含毒量亦可能愈高，但從外觀不易分辨是否含有毒素。受影響人士可能會出現口及四肢麻痺、嘔吐、腹瀉、冷熱感覺顛倒及關節和肌肉痛等病徵。

中心發言人指，大部分雪卡毒素中毒人士都會痊癒，不會對健康帶來長遠後遺症，但攝取過多毒素可影響循環及神經系統。此外，煮食不能將毒素分解。要預防雪卡毒素中毒，市民應：

1. 減少進食珊瑚魚



2. 每餐只進食少量珊瑚魚，避免全魚宴，以免食材來自同一大珊瑚魚



3. 進食珊瑚魚時，避免吃頭、魚皮、內臟和魚卵，因毒素較多積聚這些部位



4. 進食珊瑚魚時，勿同時飲酒、食花生或豆類，以防加劇病徵



5. 一旦出現病徵，應及早治理



6. 應在有牌照及信譽的海鮮檔，購買珊瑚魚；不要購買來歷不明的魚。

