多啦A夢無人機｜港鐵傍晚實施人潮管制　尖東站4個出入口一度關閉

多啦A夢（無人機匯演載譽歸來，今日（20日）晚上7時30分在尖東海旁上空上映，屆時會有約1,000架無人機將「多啦A夢」的角色、道具，以及經典場面呈現夜空。港鐵表示，為配合人潮管制措施，尖東站4個出入口暫時關閉。至晚上約九時，港鐵較早前關閉的尖東站各出入口已重新開放使用。



不少熱愛多啦A夢的粉絲下午4時已在尖沙咀海旁守候、期待觀賞今晚無人機的匯演。（何倩瑜攝）

【19:44】九巴指受尖沙咀一帶交通擠塞影響，九巴途徑該處的路線班次或有所延誤。

港鐵表示，為配合人潮管制措施，以下出入口暫時關閉，乘客請使用其他出入口。：

尖東站：J, L4, L5, L6



港鐵稱就車站出入口的最新安排，可以留意港鐵 MTR Mobile 的 Traffic News最新資訊。