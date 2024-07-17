書展2024｜西DorSi北上旅遊書大賣　吸引留學生回港隔日北上一次

港人北上消費成大趨勢，今日（17日）開鑼的香港書展中，有書商乘着北上熱潮，繼去年邀請「北上達人」YouTuber西DorSi，推出《深圳旅遊新情報2023-24》賣斷市，並要臨時加印後，今年再度邀請西DorSi「添食」推出《深圳旅遊新情報2024-25》最新版，並加推《佛山旅遊新情報2024-25》，西DorSi對銷情抱有信心，說：「今年聽返出版社講，已經準備定啲彈藥（加印）。」



現場不斷有粉絲請求西DorSi簽名及合照，包括在加拿大留學的香港粉絲，透過西DorSi了解內地，甚至熱愛北上，更趁着今次暑假回港，計劃每隔兩日北上一次，他笑說：「呢個暑假可能我隔日就去，或者唔夠24個鐘再去多次。」



西DorSi推出新版本的《深圳旅遊新情報2024-25》，以及全新的《佛山旅遊新情報2024-25》。（歐陽德浩攝）

第34屆書展由今日起開鑼，除了電影《九龍城寨之圍城》的原著小說大受歡迎外，旅遊書的銷情同樣強勁，例如「北上達人」YouTuber西DorSi去年推出的《深圳旅遊新情報2023-24》，今年推出2024-25新版本，並再加推全新的《佛山旅遊新情報2024-25》，衝出深圳，該兩本作品分別位列萬里機構熱銷榜的第3名及第10名。記者現場所見，《深圳旅遊新情報2024-25》被搶購至不斷清空，需要店員補貨。

深圳攻略去年賣斷貨 西DorSi：出版社已經準備定彈藥

西DorSi表示，去年香港恢復通關後，市民對旅遊書的需求龐大，當時順勢而出的《深圳旅遊新情報2023-24》，一躍成為熱銷榜的首位，書展舉行期間更一度賣斷貨，出版社需要臨時加印。他稱：「今年聽返出版社講，已經準備定啲彈藥（加印），聽佢哋講加埋差唔多印咗一萬本，應該夠今年書展期間售賣。」

西DorSi今年再推出新版本的《深圳旅遊新情報2024-25》，頁數較去年增加一倍，當中佔九成更是新加入的內容。同時有讀者向他反映，已漸漸對深圳感到厭倦，因此今年推出《佛山旅遊新情報2024-25》，主打介紹順德美食，期望可延續去年的佳績，未來則可能針對港車北上或深中通道，再推出珠海及中山旅遊攻略。

西DorSi（右）推出新版本的《深圳攻略》，以及全新的《佛山攻略》，吸引不少粉絲來購買，並要求與西DorSi合照。（歐陽德浩攝）

加拿大留學回港過暑假 將隔日北上一次

而北上熱潮的威力甚至在書展亦能感受，不少西DorSi粉絲即場購買兩本新作，以取得簽名及合照。其中在加拿大讀書的陳同學，便透過西DorSi的作品了解內地。他稱：「我唔睇西DorSi本書，其實都唔知道深圳喺疫情期間變化好大，所以嗰本書係獲益良多。」

加拿大回香港過暑假的陳同學表示，留港期間會隔日北上一次。（歐陽德浩攝）

不過，陳同學北上深圳並非只為吃喝玩樂，反而參觀當地的文化景點，例如改革開放博物館、深圳圖書館等。他並介紹毗鄰東莞的渡假區觀瀾湖，認為距離市區一段距離，環境幽靜，適合港人周末放鬆休息。

雖然陳同學家住西貢，但他透露暑假期間，會隔日北上一次。他解釋，從加拿大市郊進入市區的車程，與西貢至深圳相近，他說：「呢個暑假可能我隔日就去，或者唔夠24個鐘再去多次，因為我覺得𠵱家深港交通連接兩個城市比較方便。」

經緯文化創辦人之一的黃慶雄認為，今日書迷的消費力不足，但銷情符合預期。（歐陽德浩攝）

《深圳王》半日已售出20本 書商：旅遊書銷情符合預期

經緯文化創辦人之一的黃慶雄，亦洞悉到北上熱潮的商機，今屆書展推出深圳旅遊攻略「試水溫」。他認為，今日書迷的消費力不足，但銷情符合預期，例如《深圳王》半日已售出約20本，期望可繼續維持銷量。