書展2024門票｜大人書迷如何小童價入場？　$30正價票可入場3次

【香港書展/Book Fair/展覽日期/門票優惠/購票方法】一連七日的第34屆香港書展昨日（17日）開鑼，料入場高峰為本周六及下周日（20日及21日），一張門票尚可參觀第7屆運動消閒博覽及第4屆零食世界。書迷可以在「香港01」的手機應用程式「01空間」等多個電子平台購票。



今年再有特別入場價惠，書迷每天中午12時前進場大小同價，即成人只需付小童價10元，不過要留意只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。以正價（成人30元、小童10元）購買昨日及今日（18日）門票人士，可在明日（19日）至日及下周一（22日）兩個時段的晚上7時後，免費各進場一次，即一張正價門票可合共入場三次。



+ 5

香港書展由貿易發展局主辦，今年為34屆，同場尚有第7屆運動消閒博覽及第4屆零食世界，昨起一連七日（7月17日至23日）在灣仔香港會議展覽中心隆重舉行。貿發局表示，三項展覽均合市民及訪客提供適合一家大小參加。書展部份項目獲政府文創產業發展處贊助，當中包括「世界文化藝術廊」、專為業界而設的「國際出版論壇」和首次舉辦的「IP圓桌會議」等。

今年書展年度主題為「影視文學」，以「從香港閲讀世界：漫遊光影文字間」點題。「文藝廊」會展示年度主題推介作家李敏、杜國威、陳韻文、黃綺琳、蔣曉薇及羅卡的精選著作及展品，亦會介紹「焦點導演」王家衛、何爵天、卓亦謙、徐克、許鞍華及關錦鵬的精選作品，並透過展示「經典改編影視作品」向亦舒、李碧華、金庸、倪匡及張愛玲等文壇大師致敬。年度主題講座系列邀得多位年度主題推介作家及「焦點導演」細談影視文學。

「世界文藝廊」特意搜羅九龍城寨微縮模型，更邀得《九龍城寨》原著作者余兒於7月22日親臨書展，以「《九龍城寨》— 從小說到電影」為題，分享創作的心路歷程。

書展的中國內地展館首度以北京作為主題城市，以「京港携手築夢．書香共繪華章」為主題，將富有北京歷史文化特色、新時代發展成就的主題類、文學類、社科類等書籍和文創產品帶到展場，展現國家首都魅力。

+ 8

今年的「日本館」為疫後最大規模，2025年日本大阪．關西世博會（展位：5B-E11）將介紹世博會主題「創造閃耀生命光輝的未來社會設計」。日本國家旅遊局（展位：5B-D02）則聯同18個日本縣市參展，展示日本傳統文化及景點。當中北海道館（展位：5B-E02）將介紹最新旅遊資訊，並設虛擬實境體驗及打卡位，愛努民族文化體驗區會介紹Upopoy國立愛努民族博物館和公園。

今年零食世界搜羅超過1,200款零食，分成「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「派對時光」及「Snack Bar」六大展區，為入場人士呈獻各種味道、健康之選及來自世界各地的小食。首次參展的雀巢（展位：5B-B02）將帶來全新推出的雪糕產品，入場人士憑任何書展或運動消閒博覽的消費單據，可享雪糕杯或雪糕球買一送一。

+ 12

成人入場門票為30元，小童則為10元 （適用於小學生 / 身高1.2米或以下兒童），3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場。

成人每天中午12時前進場有優惠，享與小童同價10元，但只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。凡以正價（成人30元、小童10元）購買7月17或18日香港書展門票，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券，免費於以下時段各進場一次，即一共可入三次。

1) 7月19-21日（星期五至日）晚上7時後

2) 7月22日（星期一）晚上7時後

大會另設超級書迷證，每張88元，持此證的人士可於書展期間無限次入場參觀，更可使用特別通道進入會場，節省輪候時間。