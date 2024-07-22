廖孖記腐乳｜第四代：事前已知有食安中心職員來買第三樽產品檢測

就食環署及廖孖記近日的爭議，廖孖記第四代傳人廖晃業（Jay）今早（22日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》時承認白腐乳非廖孖記所造。而就食安中心提及過，抽取樣本方法以顧客形式購買商品，不會向相關店鋪透露身份，並稱無教廖孖記怎製造腐乳。



廖晃業回應指，因為食安中心每次都是同一位職員作為「顧客」前來，且有帶職員證，並會有一個「阿姐」帶同保溫箱在後跟隨，故已認得是食安中心人員，「佢CALL CALL（通知）我哋，跟住『我嚟啦』咁。」



他又同意食安中心沒有教廖孖記做腐乳，只有教改善環境衞生，包括如以稀釋玫瑰露酒、以120度水立即加入白腐乳封瓶，惟嘗試過後認為方法「唔work」，因腐乳本身有養汁，加入新水或有問題，就如養魚一樣有「應激反應」（對刺激產生反應），終令蠟樣芽孢桿菌會超標更嚴重。



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稱特別製造已停產玫瑰露酒腐乳賣給「認得的」食安中心職員檢測

其中一個樣本被檢出克含130萬蠟樣芽孢桿菌，即超出上限12倍。廖晃業指，在7月4日食環署發出新聞稿公布另一樣本蠟樣芽孢桿菌超標三成後，隨即已無再生產被指超標的玫瑰露酒腐乳。

對於食安中心提及職員是以「顧客形式」購買商品，他形容說法「好中肯」，確實是以顧客身份購買商品；惟因幾次食安中心都是同一人員前去店舖，已認得這位顧客，並指該顧客「特別啲」，是身穿便服，但有職員證，且會有一個「阿姐」帶同保溫箱在後跟隨，並疑似有食環署標示的膠袋。

「呢個顧客嚟到，咁佢要求，咁我哋同佢有啲溝通嘅，我哋覺得，佢好似係想同我哋做一個檢驗、檢測去improve（改善）我哋個product（產品）。」惟因當時產品已停產，「佢哋要求，咁我哋咪要求做一樽畀佢。」

▼7月22日 廖孖記腐乳第四代傳人解畫▼



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稱食安中心人員到現場後 急以新方法製腐乳供購買採樣

被問及店舖應沒有理由在食安中心人員到現場才製造一樽新腐乳，廖孖記是否事先知食安人員會過來，抑或是現場即做一樽，廖晃業說：「我諗……差唔多兩者中間。佢CALL CALL（通知）我哋，跟住『我嚟啦』咁。」當食安中心人員到現場後「仍未搞得掂」，「我哋諗唔到，我哋想諗一個係改善嘅一個方法，去做一樽腐乳畀佢哋試。」因而根據之前專家所指稀釋材料、玫瑰露要盡快加人去等，製作腐乳。

他表示，事前已知道食安會有職員來買第三樽產品，加上多次都是同一人、同一顧客來，並帶着保溫箱，所以認得對方。惟就食安指人員表示是購買樣本後才會表明身份，他說「可能我哋有誤會，記錯咗」，續指既然對方說法是這樣，就跟隨對方說法，不過重申因為認得對方，也確是「以顧客形式賣畀佢」，有付款。

估計因按新法加入新水反令蠟樣芽孢桿菌超標更嚴重

至於為何改善後樣本仍被檢出每克含130萬蠟樣芽孢桿菌，廖晃業指因為未試過相關做法，並再次向食安中心致歉，並同意食安中心沒有教廖孖記做腐乳，只是教改善環境衞生，包括如以稀釋玫瑰露酒、以120度水立即加入白腐乳封瓶，他們當時便有嘗試，惟事後想到這種方法應該「唔work」，因腐乳本身養汁，加入新水或有問題，如養魚一樣有「應激反應」，反令蠟樣芽孢桿菌會超標更嚴重。

他表示事後曾與食安中心溝通，據其了解，中心有程序檢驗後便會公布結果，與市民、商戶所想不一樣，對方有機制、是做自己應做的事。

「第二次跳唔到過時代考驗」 無法保證蠟樣芽孢桿菌可達滿意水平

就結業決定，廖晃業指家人有情緒波動，如街市很多商店結業，營運也有壓力，加上食安三個報告，「我哋不嬲做腐乳都係對抗蠟樣芽孢桿菌，但無奈今次第二次跳唔到過時代考驗。」他指母親因而心情非常低落，覺得是時候結束廖孖記。

他同意這次檢測事件是導致結業的最後一根稻草，一直很努力想處理蠟樣芽孢桿菌問題，惟這些報告令他及家人覺得跨越不到「時代考驗」，又相信結業是母親的最後決定，他個人也想不到方法去保證蠟樣芽孢桿菌可達滿意水平，看不到當中可能性。