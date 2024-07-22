廖孖記腐乳風波．總覽｜30年前外購原材料　內地生產　香港加工

百年腐乳老店廖孖記風波不斷，先被食安中心指蠟樣芽孢桿菌超標，其後決定結業，再被揭發「本體」腐乳非自家製，引起廣泛討論。



廖孖記第四代傳人廖晃業（Jay）今早（22日）親身上電台解畫，他就連日來事件向食安中心致歉，他承認早於30年前，廖孖記因未能符合法例，陷結業邊緣，最終決定外購白腐乳解困，他透露，原材料來源自港商經營的內地廠，但他強調，一直在香港作後期加工，認為仍然是「香港製造」。



外界質疑「呃港人多年」，廖晃業明言，「我對得住爺爺同廖孖記祖業，不介意別人評批，要怪就怪我」。廖晃業最終向公眾鞠躬，答謝多年支持，為風波劃上句號。



廖孖記樽裝腐乳貼上的招紙，寫有「親自監製 調味精良」。（黃浩謙攝）

【08:15】廖晃業（Jay）在商台《在晴朗的一天出發》表示，首先同食安抱歉，「廖孖記做咗好多決定和回應，反應有點過敏，明白媽媽這麼多年在舖頭付出，堅持的精神非常人想像到。」

「白腐乳不是廖孖記所造，是事實」

根據食支和食環的發稿，當我們是香港生產，「食安所說白腐乳不是廖孖記所造是事實。」他稱，生腐乳廖孖記是造不出的。

廖晃業表示，廖孖記30年前在生產生腐乳已有遇問題，當時排污條例更新，生產豆腐有濃酸水，無法淡之成清水，但廖孖記未能符合要求，因而面臨結業。他說當時一家人決定的解決方法，開始外購白腐乳再加工，就是只著重做後期生產。

「認為自己仍然是香港出產」

問到會否令人誤會全程香港生產，廖晃業嘆口氣，坦言「很難說」，但指後期也有很多製作，包括養腐乳（發酵）、調味等，這些部份都在香港發生，而食環也知情。

外界對香港製造有不同理解，廖晃業指，「明白可能會有落差，由頭到尾係你造先係你嘅腐乳，但我哋因為排污條例，而唔能夠造，但認為自己仍然是香港出產」。

外界質疑自行加玫瑰酒可以自製腐乳，他澄清，如無方法調製，只加新食材放進內，隨即進食，會有機會肚痛，蠟樣芽孢桿菌會超標，指腐乳「唔係死嘢係生嘢，有生命」。

「調味精良，精心監制」是爺爺留下來標語

他認為，廖孖記腐乳仍是香港出產，因政府文件也列明是「香港出產」，食環也知道整個生產流程，然而對方仍將產品列為香港出產。他都提到，「調味精良，精心監制」是爺爺留下來的標語，強調不是要迴避任何生產程序。

問到食安指其生產廠環境有問題，他指食環定期會來檢測，每次會就對方指出的情況，廖孖記也非常配合，並立即作改善，估計或因對方發新聞稿時間太短，未能提及。

食安在記者會上的說法只提重新裝瓶，未仔細談後期工序，廖晃業幾度向食安致歉，指事情可簡單解決，但家人反應大，其情緒也受影響，續指對方或看不明發酵程序，「你點會諗到腐乳汁要養，汁又要養，腐乳都要養，佢哋唔明。」

被指玫瑰露酒在室溫保存三日，廖晃業指有桶保存，雖然不是「養」的過程，三日用完便會換一些新鮮的，又重申製作過程不能將酒直接放入腐乳，所以要先經處理，強調造腐乳一直是這樣做。

呃港人多年？ 「我對得住爺爺同廖孖記祖業」

【08:55】主持人問到，外界認為「呃咗香港人咁多年」，廖晃業表示，「我對得住爺爺同廖孖記祖業，不介意別人評批，想向支持多年客人講聲唔好意思，要怪就怪我，唔好怪食安。」

【08:40】樣本屢被檢出蠟樣芽孢桿菌會超標，廖晃業指，在7月4日新聞稿刊發後，隨即已無再生產被指超標的玫瑰腐乳。針對最後一樽樣本被檢出130萬蠟樣芽孢桿菌，他說：「係對方要求第三樽才造到畀佢。」

首批因超標停產 需再造「樣本」供化驗

他澄清，食安到場的顧客「真係顧客」，但由於「顧客」多次到場，已認得這位有職員證的顧客，當時也有人員帶同保溫箱，「理解到對方是來做檢驗」，但因產品已停產，只好在收到對方電話後，按其要求再造一樽，在對方到店時提交予對方。

他指，事前已知道食安會有職員來買第三樽產品，因為每次都是同一人、同一顧客來，且有一個「阿姐」帶著保溫箱，所以認得對方。就食安指人員是購買樣本後才會表明身份，他說「可能我記錯」，續指既然對方說法是這樣，就跟隨對方說法。

食安有專家來教廖孖記改善環境衞生，如以120度水稀釋玫瑰露酒加入白腐乳，他們當時便有嘗試。他及後指這種方法以往不曾試過，當時很急，但事後想到這種方法應該「唔work」，由於腐乳本身有汁，加入新水或有問題，結果蠟樣芽孢桿菌會超標更嚴重。

他說，事後曾與食安溝通，據其了解，食安有程序，檢驗後便會公布，跟市民、商戶所想不一樣，對方是做自己做的事。

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指母親心情非常低落 是時間結束廖孖記

就結業決定，廖晃業指家人有情緒波動，如街市很多商店結業，營運也有壓力，加上食安三個報告，「我哋不嬲做腐乳都係對抗蠟樣芽孢桿菌，但無奈，今次第二次跳唔到過時代考驗。」媽媽也因而心情非常低落，覺得是時間結束廖孖記。

他同意，食安事件是導致結業的「最後一根稻草」，一直很努力想處理蠟樣芽孢桿菌問題，惟這些報告令他及家人覺得跨越不到「時代考驗」。

廖晃業表示，相信結業是媽媽最後的決定，他個人也想不到方法去保證蠟樣芽孢桿菌可達滿意水平，看不到當中可能性。

就網上有人批評、有人嘆可惜，廖晃業指自己自小在店內，生產腐乳並不容易，當年並非買別人的貨放入樽，重申腐乳是以傳統方法做，無加防腐劑，「唔想向元素周期表屈服」，惟不加防腐劑很難處理蠟樣芽孢桿菌問題。

他說，不清楚香港是否仍有人可以由豆開始生產腐乳。不過，以前廖孖記在葵涌設廠，廠房要很大，才做到好的發酵，且只有放置中間位置的腐乳才可以用，其他腐乳要棄置，加上濃酸水問題，「我覺得我哋廖孖記做唔到。」

向食安中心致歉 受情緒影響

他在節目重申，結業決定與食安中心無關，再向食安致歉，又指為一家人的情緒影響大家而道歉。回應網上批評，他稱對得住爺爺、及廖孖記這份祖業就可以，並不介意他人批評，但向顧客致歉，續希望如他們要怪罪就怪罪自己，不要怪罪食安。

回顧首樽樣本出問題，他說不會怪其他商戶保存不當，只認為與天氣有關，天氣熱、保存困難，「西營盤係好好嘅參考，就發生咗事。」

內地廠入原材料 供應商是香港人

【09:05】被問到是否經內地入貨？廖晃業說，內地廠房以往也是香港行家，即供應商是香港人，「你諗係內地，都係香港人。」被問到是否涉隱暪，他說從來無隱暪，來到廖孖記的客人也可以看到生產工序，除白腐乳，很多產品都是自家廠房生產。

廖晃業說據文件，產品是香港出產，當中或涉法律問題，所以會按照食安文件所寫。就有市民誤以為產品是全香港生產，他說據文件，產品確為香港出產，也在店內製造，反問記者何時有誤會，又一度表示「我哋都執咗，唔使澄清。」

有客人曾到廖孖記想退貨，他指食安稱有問題的批次應該「大家全部食晒」，雖然回收到部份產品，但與批次無關，續指香港商店生意不好，白腐乳已無太大商店會購入，食安標明的批次數量少，所以回收量少，但當有客人拿日期與標明批次相近的產品來，也有盡量回收。店內尚存貨品，他指已撕去招紙，不打算再賣這些產品。

旅發局深度遊一度提及廖孖記，他說雖不清楚詳情，但相信對方事前是以數年時間作檢視、考慮，而廖孖記也已提供相應資訊。

已遣散少於10名員工 正式結業

他說每次食安、食環來檢視，廖孖記也非常配合，有不好地方也會即刻改善。他說，廖孖記已遣散少於10名的員工。

已流出市面的產品，會否回收其他腐乳產品，他說現時生意不好，可回收的產品不多，但有提醒客人現時天氣熱，將產品盡快放入雪櫃便無問題，他指當中原理難言明，但腐乳中其實有一種「好菌」與蠟樣芽孢桿菌共生，前者可抑制後者，只要放入雪櫃便無問題。

如無今次事件是否不會披露腐乳原材料由內地購入，他說不想回答，又指披露並非自己，不懂得回答。

向大眾鞠躬 「多謝大家」

【09:15】廖晃業在會見傳媒尾聲，向大眾鞠躬：「多謝大家呢幾年，感謝大家照顧，幫廖孖記留下回憶，知道大家好努力為廖孖記留下美好回憶，多謝大家。知道廖孖記喺我呢代成為歷史，多謝大家。」