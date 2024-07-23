港鐵觀塘線7.28不停4站｜九巴8號全線、30X個別車站免費【詳情】

港鐵周日（28日）觀塘線服務將因應隧道大型基建設施更新而調整，觀塘線來往太子至何文田站的列車服務則會暫停。而太子站則為荃灣線、觀塘線的唯一轉車站。九巴今日（23日）宣布，因應觀塘綫周日部分車站暫停列車服務，來往尖沙咀碼頭與九龍站的巴士路線8會全線免費，途徑紅磡、黃埔、何文田、油麻地和佐敦；來往荃威花園至黃埔花園的30X，乘客可於途經的油麻地至黃埔指定巴士站免費上車。



九巴公布，因應港鐵本周日（28日）觀塘線部分服務暫停，尖沙咀碼頭與九龍站的巴士路線8將全線免費；來往荃威花園至黃埔花園的30X則部分車站免費上車。（資料圖片）

九巴指，為應付當天預計的服務需求，會延長路線8的服務時間，由早上5時半至凌晨1時，班次則加密至最密10分鐘一班；路線30X則由早上6時至凌晨1時15分，另加開短途班次來往黃埔和油麻地。九巴又指，會密切留意載客情況，有需要時會再增加班次。

當日8、30X的車頭及收費器，將有告示提醒乘客該巴士為免費服務，毋須拍卡或以任何方式繳付車資。

另外，九巴亦會加強5條途經旺角、太子、觀塘一帶的巴士路線，包括路線1A（中秀茂坪至尖沙咀碼頭）、16（藍田廣田邨至旺角柏景灣）、 27 （順天至旺角循環線）、98C（坑口北（將軍澳醫院）至美孚），以及213D（中秀茂坪至旺角循環線）。

路線30X當天免費乘坐巴士站：



往荃灣（荃威花園）方向：

黃埔花園總站

紅樂道

紅磡南道

機利士南路

獲嘉道



往黃埔花園方向：

油麻地文明里

油麻地眾坊街

勞資審裁處

衛理道

觀音街

德民街

