港鐵觀塘線7.28不停4站｜九巴8號全線、30X個別車站免費【詳情】
撰文：郭梓謙
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港鐵周日（28日）觀塘線服務將因應隧道大型基建設施更新而調整，觀塘線來往太子至何文田站的列車服務則會暫停。而太子站則為荃灣線、觀塘線的唯一轉車站。九巴今日（23日）宣布，因應觀塘綫周日部分車站暫停列車服務，來往尖沙咀碼頭與九龍站的巴士路線8會全線免費，途徑紅磡、黃埔、何文田、油麻地和佐敦；來往荃威花園至黃埔花園的30X，乘客可於途經的油麻地至黃埔指定巴士站免費上車。
九巴指，為應付當天預計的服務需求，會延長路線8的服務時間，由早上5時半至凌晨1時，班次則加密至最密10分鐘一班；路線30X則由早上6時至凌晨1時15分，另加開短途班次來往黃埔和油麻地。九巴又指，會密切留意載客情況，有需要時會再增加班次。
當日8、30X的車頭及收費器，將有告示提醒乘客該巴士為免費服務，毋須拍卡或以任何方式繳付車資。
另外，九巴亦會加強5條途經旺角、太子、觀塘一帶的巴士路線，包括路線1A（中秀茂坪至尖沙咀碼頭）、16（藍田廣田邨至旺角柏景灣）、 27 （順天至旺角循環線）、98C（坑口北（將軍澳醫院）至美孚），以及213D（中秀茂坪至旺角循環線）。
路線30X當天免費乘坐巴士站：
往荃灣（荃威花園）方向：
黃埔花園總站
紅樂道
紅磡南道
機利士南路
獲嘉道
往黃埔花園方向：
油麻地文明里
油麻地眾坊街
勞資審裁處
衛理道
觀音街
德民街
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